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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:24

  greenozon написав:
  korzviktor20 написав:Кто может вотэтовот перевести на норм язык? https://www.forward-bank.com/press-cent ... -platezhu/

Вуйко щось попутав...
.Это фин.форум.тут обсуждают банки, конкретно банк Форвард.А когда банка на своем сайте выдает информацию, которую далеко не все даже специалисты могут понять, это наводит на размышления...


запроданець?
чи в гуглі забанили вже
:twisted:
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:47

Коллеги, а какой максимум можно вывести за день, если пулять по 1К каждый раз на новую карту?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 20:48

  la9 написав:Коллеги, а какой максимум можно вывести за день, если пулять по 1К каждый раз на новую карту?

Пятерочку вывел неделю назад
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 21:03

  la9 написав:Коллеги, а какой максимум можно вывести за день, если пулять по 1К каждый раз на новую карту?

Толкать можно по 1000 грн. в день на разные карты столько сколько у вас есть разных карт. Кроме того можно ещё с каждой форвардовской карты тянуть по 1000 в день. Поэтому при желании и наличии достаточного количества карт вывести за день можно вполне прилично
WallNutPen
 
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  #<1 ... 101102103104
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