|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 бер, 2022 18:24
greenozon написав:
Вуйко щось попутав...
.Это фин.форум.тут обсуждают банки, конкретно банк Форвард.А когда банка на своем сайте выдает информацию, которую далеко не все даже специалисты могут понять, это наводит на размышления...
запроданець?
чи в гуглі забанили вже
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:47
Коллеги, а какой максимум можно вывести за день, если пулять по 1К каждый раз на новую карту?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 2189
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 20:48
la9 написав:
Коллеги, а какой максимум можно вывести за день, если пулять по 1К каждый раз на новую карту?
Пятерочку вывел неделю назад
-
korzviktor20
-
-
- Повідомлень: 87
- З нами з: 12.05.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 26 бер, 2022 21:03
la9 написав:
Коллеги, а какой максимум можно вывести за день, если пулять по 1К каждый раз на новую карту?
Толкать можно по 1000 грн. в день на разные карты столько сколько у вас есть разных карт. Кроме того можно ещё с каждой форвардовской карты тянуть по 1000 в день. Поэтому при желании и наличии достаточного количества карт вывести за день можно вполне прилично
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 бер, 2022 06:09
Сделали б ещё вывод кешбека от 10 грн.,как в пумбе, а то застряли 45 грн.ни туда, ни сюда.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 27 бер, 2022 10:18
lloydbanksua написав:
Сделали б ещё вывод кешбека от 10 грн.,как в пумбе, а то застряли 45 грн.ни туда, ни сюда.
ПУМБ одумался и вернул вывод от 100 грн
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14315
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1079 раз.
- Подякували: 1188 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 27 бер, 2022 10:27
BBC написав: lloydbanksua написав:
Сделали б ещё вывод кешбека от 10 грн.,как в пумбе, а то застряли 45 грн.ни туда, ни сюда.
ПУМБ одумался и вернул вывод от 100 грн
Кстати да, только заметил.
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 921
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2020
|528441
|
|
|51
|997
|
Нед 27 бер, 2022 09:38
sens
|
|83
|82484
|
Суб 26 бер, 2022 13:53
klug
|