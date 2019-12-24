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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:06

  kreuz написав:Депозит з дебетки безлiмiтно можна оформити тут? Бонуси за вiдкриття з чужих карток не платять наразi?

Что-то не припомню, чтобы скунс давал бонусы за открытие с чужих карт. Да и у него и так сейчас лучшие ставки на рынке.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:06

новости банка

Форвард Банк
28.03.2022

Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників та клієнтів, сьогодні за скороченим режимом роботи (до 15:00) працюють такі відділення:

м. Дніпро, пл. Вокзальна, 1
м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, 9
м. Запоріжжя, пр-т Соборний, 192
м. Кривий Ріг, пр-т Гагарiна, 63
м. Київ, вул. Саксаганського,105
м. Львів, вул. Валова, 15
м. Миколаїв, пр-т Центральний, 76/2
м. Одеса, вул. Преображенська, 60
м. Харків, пров. Вірменський, 1/3
м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47.

Банкомати у відкритих відділеннях підкріплюються готівкою, якщо є така можливість.
Ліміт на зняття з картки готівки у банкоматі або касах банків - 1000 грн.
Максимальна сума зняття готівки 100 000 грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати та соціальних виплат), крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів).
Заборонено видавати готівку з рахунків в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів.
Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ.
Видачу кредитних коштів та використання кредитних лімітів призупинено.
Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень
Операції по рахункам всередині банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).
Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн. Тобто, якщо ви витратили на покупки в супермаркеті 1000 грн, то зняти готівку на касі ви зможете на суму до 2000 грн.
Для вашої зручності пропонуємо використовувати дистанційні канали обслуговування Forward online https://online.forward-bank.com/auth/signin/
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 20:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

что будет с деньгами в этом банке (и в А-банке тоже), если человек проживает в запорожской обл., но уже оккупированной россией? говорят что скоро будут ходить у них рубли. Только ехать на территорию контролируемую Украиной и снимать?
Это п..ц вообще то какой-то творится. карты не принимают, наличку не снять, цены не адекватные.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 21:03

andreyiskra, деньги будут ждать хозяина на свободной территории, очевидно
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 22:03

  andreyiskra написав:что будет с деньгами в этом банке (и в А-банке тоже), если человек проживает в запорожской обл., но уже оккупированной россией? говорят что скоро будут ходить у них рубли. Только ехать на территорию контролируемую Украиной и снимать?
Это п..ц вообще то какой-то творится. карты не принимают, наличку не снять, цены не адекватные.

Я у лютому в Києві купував в Метро по 20 грн молоко в тетрапак, наразі ціна в 37 грн і в небі літають ракети,горять приватні будинки,немає частково електрики і Укртелеком вже другий день не працює ні у кого інтернет
sens
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:48

Нарисовали какие-то 24 копейки процентов, хотя был в грейсе и карта была выгашена в ноль. Вчера был РД.
Завоняло.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  sens написав:і Укртелеком вже другий день не працює ні у кого інтернет
Укртел ниє що на них мережева атака. Обладнання все робоче , тільки сессія не відкривається.Відмова на стороні провайдера.
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