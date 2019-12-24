RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  042013 написав:і щоб на весь наступний місяць не почала діяти нижча ставка, розумієте.

Это так не работает. Ставка более низкая только на те дни, когда сумма на карте была больше 15000, а не на весь месяц.
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3483
З нами з: 31.07.19
Подякував: 102 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:23

042013
деталізую як робив я
в останній день місяця, зранку, виштовхую на іншу карту (чи рахунок) в цьому ж банку 180 грн
десь після обіду банк нараховує %%
ближче до вечора вертаю дельту щоб знову вийшо 15К

інший алгоритм - нічого зранку не викидати, дочекатись нарахування і надлишок виштовхнути кудись

головне все робити день-в-день

PS мабуть у вас пост-ефект від Укргазу? там є щось подібного що ви описуєте
greenozon
 
Повідомлень: 13044
З нами з: 01.06.14
Подякував: 247 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:41

  diplomnet написав:Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень

Шо за обмеження? Непонятно и одно противоречит другому. В моем случае на вільні реквізити і комунальні это одно и тоже, т.к. я плачу комунальні через вільні реквізити. И какая 1000 грн? Это называется неплатежеспособность. Десяток заявлений с платежными вимогами, которые они не выполнят и которые ввиду этого они обязаны отразить на внебалансовом счете 9806 ("Невиконані зобовязання"), и НБУ обязан ввести в этот банк ВА. Зачем ждать, пока они выведут деньги оккупантам или своим (блатным)? В военное время все нужно делать быстро. Тероборону в головной офис банка вместе с ВА и немедленно отстранять руководство. Депозиты сейчас возмещаются в полном обьеме. Забираем деньги, перекладываем их в другие банки и забываем об этом банке. Я не собираюсь забирать сумму под фонд в течение 200 дней. Когда приносил сюда деньги, основным условием в пользу их размещения в этом банке была возможность их вывода по СЭП НБУ без комисса, что особенно в настоящее время предпочтительней, чем налом. А свою тысячу пусть засунут себе известно куда. В общем похоже пора закрывать банк. Эти лимиты на вывод до добра не доводят.
newbie
 
Повідомлень: 6701
З нами з: 22.06.15
Подякував: 22 раз.
Подякували: 631 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 14:53

  greenozon написав:042013
PS мабуть у вас пост-ефект від Укргазу? там є щось подібного що ви описуєте


Ні, ви, мабуть, мене з кимось там сплутали, я в укргазі нічого не пишу.
Але ж умова така в договорі є, про 50 грн в місяць за неактивний рахунок, от і цікавить, які критерії неактивності.
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... _debet.pdf
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... aryf_z.pdf

  newbie написав:В моем случае на вільні реквізити і комунальні это одно и тоже, т.к. я плачу комунальні через вільні реквізити.

Это называется неплатежеспособность.

Ні. Якщо постачальник комунальних послуг не знаходиться у відповідному розділі додатку, тоді це просто платіж за реквізитами, і там є обмеження в 1000 грн.

Ні, це так не називається, Банк платоспроможний, всі операції здійснюються. А то з вашою демагогією можна докотитись до того, що НБУ неплатоспроможний, бо долярів не видає на продаж простим фіз.особам.
042013
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 103104105106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, lamal, lloydbanksua, копейка і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Конкорд 1, 2, 3
sens » Суб 08 січ, 2022 17:39
22 371
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 15:39
lloydbanksua
О.Bank 1 ... 89, 90, 91
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
908 86384
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 14:55
Amethyst
Альфа-Банк 1 ... 205, 206, 207
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2062 571122
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 бер, 2022 14:38
sergia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.