Это так не работает. Ставка более низкая только на те дни, когда сумма на карте была больше 15000, а не на весь месяц.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 14:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:23
042013
деталізую як робив я
в останній день місяця, зранку, виштовхую на іншу карту (чи рахунок) в цьому ж банку 180 грн
десь після обіду банк нараховує %%
ближче до вечора вертаю дельту щоб знову вийшо 15К
інший алгоритм - нічого зранку не викидати, дочекатись нарахування і надлишок виштовхнути кудись
головне все робити день-в-день
PS мабуть у вас пост-ефект від Укргазу? там є щось подібного що ви описуєте
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:41
Шо за обмеження? Непонятно и одно противоречит другому. В моем случае на вільні реквізити і комунальні это одно и тоже, т.к. я плачу комунальні через вільні реквізити. И какая 1000 грн? Это называется неплатежеспособность. Десяток заявлений с платежными вимогами, которые они не выполнят и которые ввиду этого они обязаны отразить на внебалансовом счете 9806 ("Невиконані зобовязання"), и НБУ обязан ввести в этот банк ВА. Зачем ждать, пока они выведут деньги оккупантам или своим (блатным)? В военное время все нужно делать быстро. Тероборону в головной офис банка вместе с ВА и немедленно отстранять руководство. Депозиты сейчас возмещаются в полном обьеме. Забираем деньги, перекладываем их в другие банки и забываем об этом банке. Я не собираюсь забирать сумму под фонд в течение 200 дней. Когда приносил сюда деньги, основным условием в пользу их размещения в этом банке была возможность их вывода по СЭП НБУ без комисса, что особенно в настоящее время предпочтительней, чем налом. А свою тысячу пусть засунут себе известно куда. В общем похоже пора закрывать банк. Эти лимиты на вывод до добра не доводят.
Додано: Вів 29 бер, 2022 14:53
Ні, ви, мабуть, мене з кимось там сплутали, я в укргазі нічого не пишу.
Але ж умова така в договорі є, про 50 грн в місяць за неактивний рахунок, от і цікавить, які критерії неактивності.
Ні. Якщо постачальник комунальних послуг не знаходиться у відповідному розділі додатку, тоді це просто платіж за реквізитами, і там є обмеження в 1000 грн.
Ні, це так не називається, Банк платоспроможний, всі операції здійснюються. А то з вашою демагогією можна докотитись до того, що НБУ неплатоспроможний, бо долярів не видає на продаж простим фіз.особам.
Додано: Сер 30 бер, 2022 09:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Чет 31 бер, 2022 06:54
Goodman
не барсиком единым -у КИБа то же 1к
пс-кацапы ночью отбомбились - пока тихо
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Вот например мой способ вывода из форварда не выходя из дома.
Пользуем карты только с вводом/выводом без комиса и максимально банки с оформлением он-лайн:
монобанк: чёрная, беая + 2к
кредобанк: правильна картка (не онлайн но уже был) + 1к
альфабанк: белая (правда и здесь уже сум. лимит на вывод 5к) + 1к
пумб: вирт. дебетка + 1к
izibank: (бесплатно 10 транзакций/мес.) вирт. + 1к
sportbank: (бесплатно 10 транзакций/мес.) вирт. + 1к
Банк Власний рахунок (Восток): вирт. + 1к
В итоге всё это пересылается/собирается на моно.
Насобирал, за вчера 8к.
P.S. Может какой-то онлайн банк с виртуалкой упустил, добавьте ))
Востаннє редагувалось Savage Mind в Чет 31 бер, 2022 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:37
Так лимит с каждой карты в 1000 грн или вообще в ИБ в сутки?
Капец, собирался гасить кредитки с пенсионной, а тут такая подстава
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:42
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ещё с ощадного рахунка можно 1к СЕПнуть
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