Додано: Вів 29 бер, 2022 14:41

diplomnet написав: Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).

Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень

Шо за обмеження? Непонятно и одно противоречит другому. В моем случае на вільні реквізити і комунальні это одно и тоже, т.к. я плачу комунальні через вільні реквізити. И какая 1000 грн? Это называется неплатежеспособность. Десяток заявлений с платежными вимогами, которые они не выполнят и которые ввиду этого они обязаны отразить на внебалансовом счете 9806 ("Невиконані зобовязання"), и НБУ обязан ввести в этот банк ВА. Зачем ждать, пока они выведут деньги оккупантам или своим (блатным)? В военное время все нужно делать быстро. Тероборону в головной офис банка вместе с ВА и немедленно отстранять руководство. Депозиты сейчас возмещаются в полном обьеме. Забираем деньги, перекладываем их в другие банки и забываем об этом банке. Я не собираюсь забирать сумму под фонд в течение 200 дней. Когда приносил сюда деньги, основным условием в пользу их размещения в этом банке была возможность их вывода по СЭП НБУ без комисса, что особенно в настоящее время предпочтительней, чем налом. А свою тысячу пусть засунут себе известно куда. В общем похоже пора закрывать банк. Эти лимиты на вывод до добра не доводят.