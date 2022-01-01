RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:56

  greenozon написав:деталізую як робив я
в останній день місяця, зранку, виштовхую на іншу карту (чи рахунок) в цьому ж банку 180 грн
десь після обіду банк нараховує %%
ближче до вечора вертаю дельту щоб знову вийшо 15К

інший алгоритм - нічого зранку не викидати, дочекатись нарахування і надлишок виштовхнути кудись

180 грн - остались в светлом прошлом.
130 грн - более чем достаточно.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6254
З нами з: 27.12.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 765 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:00

а суточные лимиты на количество p2p по 1к грн на разные карты банков есть?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1892
З нами з: 19.03.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:30

Alpha1251
можно
у меня их три-1ощадный-2сч.к депозиту-и 3 ий три плюса + три дебетовых карты.
толку ноль.
банкоматы месяц как пустые в магазинах только за нал.
всем мира и добра
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 28.02.10
Подякував: 20 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denim ND, Howl, TipTop і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 17, 18, 19
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
185 136233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 бер, 2022 10:03
Ferlakur
Комерційний Індустріальний Банк 1, 2, 3
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
21 11976
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 бер, 2022 07:35
diplomnet
Ідея Банк 1 ... 12, 13, 14
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
132 52964
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 бер, 2022 22:44
la9

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.