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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:56
greenozon написав:
деталізую як робив я
в останній день місяця, зранку, виштовхую на іншу карту (чи рахунок) в цьому ж банку 180 грн
десь після обіду банк нараховує %%
ближче до вечора вертаю дельту щоб знову вийшо 15К
інший алгоритм - нічого зранку не викидати, дочекатись нарахування і надлишок виштовхнути кудись
180 грн - остались в светлом прошлом.
130 грн - более чем достаточно.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:00
а суточные лимиты на количество p2p по 1к грн на разные карты банков есть?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:30
Alpha1251
можно
у меня их три-1ощадный-2сч.к депозиту-и 3 ий три плюса + три дебетовых карты.
толку ноль.
банкоматы месяц как пустые в магазинах только за нал.
всем мира и добра
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