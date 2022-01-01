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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 104105106107

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 09:56

  greenozon написав:деталізую як робив я
в останній день місяця, зранку, виштовхую на іншу карту (чи рахунок) в цьому ж банку 180 грн
десь після обіду банк нараховує %%
ближче до вечора вертаю дельту щоб знову вийшо 15К

інший алгоритм - нічого зранку не викидати, дочекатись нарахування і надлишок виштовхнути кудись

180 грн - остались в светлом прошлом.
130 грн - более чем достаточно.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:00

а суточные лимиты на количество p2p по 1к грн на разные карты банков есть?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 10:30

Alpha1251
можно
у меня их три-1ощадный-2сч.к депозиту-и 3 ий три плюса + три дебетовых карты.
толку ноль.
банкоматы месяц как пустые в магазинах только за нал.
всем мира и добра
хуторянка
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 15:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

когда зарплата капнет?
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:16

  тарасов написав:когда зарплата капнет?

Если мне не изменяет память то начисление процентов на остаток в этом банке достаточно часто было около полуночи или даже позже - под утро следующего дня, но при этом в выписке это всегда отображалось последним рабочим днём месяца. Для того и придумали добрые люди в мирное время толкать по 130-140 грн. с дебетовых КоКо-кард чтобы не превысить 1500
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:19

WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн. :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 16:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:05

Vorlon я же потому и написал "в мирное время", подразумевая, что сейчас все по другому ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

lel написав:
Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
А почему её не должны снимать? Если проценты капнут, то с них и снимут.
Кащей
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