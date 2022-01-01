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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 09:56
greenozon написав:
деталізую як робив я
в останній день місяця, зранку, виштовхую на іншу карту (чи рахунок) в цьому ж банку 180 грн
десь після обіду банк нараховує %%
ближче до вечора вертаю дельту щоб знову вийшо 15К
інший алгоритм - нічого зранку не викидати, дочекатись нарахування і надлишок виштовхнути кудись
180 грн - остались в светлом прошлом.
130 грн - более чем достаточно.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:00
а суточные лимиты на количество p2p по 1к грн на разные карты банков есть?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 10:30
Alpha1251
можно
у меня их три-1ощадный-2сч.к депозиту-и 3 ий три плюса + три дебетовых карты.
толку ноль.
банкоматы месяц как пустые в магазинах только за нал.
всем мира и добра
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Додано: Чет 31 бер, 2022 15:54
когда зарплата капнет?
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тарасов
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Додано: Чет 31 бер, 2022 16:16
тарасов написав:
когда зарплата капнет?
Если мне не изменяет память то начисление процентов на остаток в этом банке достаточно часто было около полуночи или даже позже - под утро следующего дня, но при этом в выписке это всегда отображалось последним рабочим днём месяца. Для того и придумали добрые люди в мирное время толкать по 130-140 грн. с дебетовых КоКо-кард чтобы не превысить 1500
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WallNutPen
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Додано: Чет 31 бер, 2022 16:19
WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
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Vorlon
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Додано: Чет 31 бер, 2022 16:31
Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
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lel
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Додано: Чет 31 бер, 2022 17:05
Vorlon
я же потому и написал "в мирное время", подразумевая, что сейчас все по другому
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WallNutPen
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Додано: Чет 31 бер, 2022 17:23
lel написав: Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
А почему её не должны снимать? Если проценты капнут, то с них и снимут.
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Кащей
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Додано: Чет 31 бер, 2022 18:00
Кащей написав: lel написав: Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
А почему её не должны снимать? Если проценты капнут, то с них и снимут.
Вот-вот
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Amethyst
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