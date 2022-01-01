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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:17

  lel написав:
Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.

Если ранее все под 0 вывели, то сейчас, закинув, по 1000 грн. уже ничего не даст. В любом случае снимут по 15 грн.
lloydbanksua
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