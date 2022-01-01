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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:17
lel написав: Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
Если ранее все под 0 вывели, то сейчас, закинув, по 1000 грн. уже ничего не даст. В любом случае снимут по 15 грн.
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