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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 18:17
lel написав: Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
Если ранее все под 0 вывели, то сейчас, закинув, по 1000 грн. уже ничего не даст. В любом случае снимут по 15 грн.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:26
Amethyst написав: Кащей написав:
lel написав:Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
А почему её не должны снимать? Если проценты капнут, то с них и снимут.
Вот-вот
Совсем не факт, что это единомоментные или даже связанные события.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:29
mustbe написав: Amethyst написав: Кащей написав:
А почему её не должны снимать? Если проценты капнут, то с них и снимут.
Вот-вот
Совсем не факт, что это единомоментные или даже связанные события.
А воот проверимс.
Всего ничего осталось то
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:48
Amethyst написав:
А воот проверимс.
Всего ничего осталось то
Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:50
042013 написав:
Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки).
Ну и что мешает не щёлкать клювом, а вынести проценты утром ?
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:54
mustbe написав: 042013 написав:
Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки).
Ну и что мешает не щёлкать клювом, а вынести проценты утром ?
и не просто вывести, а так шобы провели их списание по щоту раньше начисления абонки. Дерзайте
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