Додано: Чет 31 бер, 2022 21:31

042013 написав: newbie написав: В моем случае на вільні реквізити і комунальні это одно и тоже, т.к. я плачу комунальні через вільні реквізити.



Это называется неплатежеспособность. В моем случае на вільні реквізити і комунальні это одно и тоже, т.к. я плачу комунальні через вільні реквізити.Это называется неплатежеспособность.

Ні. Якщо постачальник комунальних послуг не знаходиться у відповідному розділі додатку, тоді це просто платіж за реквізитами, і там є обмеження в 1000 грн. Ні. Якщо постачальник комунальних послуг не знаходиться у відповідному розділі додатку, тоді це просто платіж за реквізитами, і там є обмеження в 1000 грн.

Ні, це так не називається, Банк платоспроможний, всі операції здійснюються. А то з вашою демагогією можна докотитись до того, що НБУ неплатоспроможний, бо долярів не видає на продаж простим фіз.особам.

Шо за бред? Я больше 10 лет плачу из этого банка все свои коммунальные платежи по реквизитам (с помощью шаблонов или повторяя платеж за прошлый месяц). И не через мобильное приложение, а из веб-версии. Не надо повторять за банком или еще за кем-то всякие глупости, особенно если в банковском деле ничего не смыслите. Если банк выставил лимиты 1000 грн, значит неплатежепособный.Шо за детский сад? Вы не в НБУ обслуживаетесь. Доллары, если они у Вас есть на счету, Вам выдает банк, а не НБУ. И банк обязан Вам их выдавать, как и гривны. Лимит сейчас 100 000, в т.ч. для валюты (в эквиваленте). А если банк выдает только 1000, значит он неплатежеспособный (не может выполнять свои обязательства). Слушайте, что Вам говорят люди, работающие в банках, причем не один десяток лет, а не несите чушь о неплатежеспособном НБУ.Продажу валюты населению НБУ запретил по другой причине (не из-за неплатежеспособности банков или самого себя). Причина этого в государственных интересах (валюта сейчас больше нужна государству). Еще одна причина, чтобы не раскручивать зафиксированный им курс. Нет продажи - нет панического и/или спекулятивного раскручивания курса. Логично? 😀И заметьте, валюту населению продавали банки, а не НБУ. Причем в банках ее выше крыши (до войны повышенного спроса на нее, особенно на евро, не было). А до золотовалютных запасов НБУ Вас и близко никто не допустит.Поэтому не надо ля-ля. Это Дельта №2. Как только банк начинает ограничивать выполнение своих обязательств, он неплатежеспособный. Причину мы знаем - происхождение банка (его владельца). Лимит сейчас (согласно указаниям НБУ) должен быть 100 000. Все, что меньше - неплатежеспособность и значит ВА. Ну или через суд выбивать у него деньги, пока ее еще не ввели.Алло, НБУ, Вам там плохо видно, что здесь творится? А то ж можно в суд подать и на НБУ за такую, мягко говоря, близорукость, которая может привести к разбазариванию (разворовыванию) клиентских денег и, как следствие, к повышенным расходам ФГВ (или государства).