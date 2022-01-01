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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 105106107108

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 18:17

  lel написав:
Vorlon написав:WallNutPen
Судя по форуму, у многих остаток тут не превышает 0,00 грн.
Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.

Если ранее все под 0 вывели, то сейчас, закинув, по 1000 грн. уже ничего не даст. В любом случае снимут по 15 грн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:26

  Amethyst написав:
  Кащей написав:
lel написав:Первого числа планирую по 1т на карту завести. После выплаты % и если не снимут комиссию за отсутствие 1т.
А почему её не должны снимать? Если проценты капнут, то с них и снимут.

Вот-вот :(

Совсем не факт, что это единомоментные или даже связанные события.
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:29

  mustbe написав:
  Amethyst написав:
  Кащей написав:А почему её не должны снимать? Если проценты капнут, то с них и снимут.

Вот-вот :(

Совсем не факт, что это единомоментные или даже связанные события.

А воот проверимс.
Всего ничего осталось то
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:48

  Amethyst написав:А воот проверимс.
Всего ничего осталось то

Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.
042013
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:50

  042013 написав:Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки).

Ну и что мешает не щёлкать клювом, а вынести проценты утром ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 20:54

  mustbe написав:
  042013 написав:Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки).

Ну и что мешает не щёлкать клювом, а вынести проценты утром ?

и не просто вывести, а так шобы провели их списание по щоту раньше начисления абонки. Дерзайте
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 21:31

  042013 написав:
  newbie написав:В моем случае на вільні реквізити і комунальні это одно и тоже, т.к. я плачу комунальні через вільні реквізити.

Это называется неплатежеспособность.

Ні. Якщо постачальник комунальних послуг не знаходиться у відповідному розділі додатку, тоді це просто платіж за реквізитами, і там є обмеження в 1000 грн.

Шо за бред? Я больше 10 лет плачу из этого банка все свои коммунальные платежи по реквизитам (с помощью шаблонов или повторяя платеж за прошлый месяц). И не через мобильное приложение, а из веб-версии. Не надо повторять за банком или еще за кем-то всякие глупости, особенно если в банковском деле ничего не смыслите. Если банк выставил лимиты 1000 грн, значит неплатежепособный.

Ні, це так не називається, Банк платоспроможний, всі операції здійснюються. А то з вашою демагогією можна докотитись до того, що НБУ неплатоспроможний, бо долярів не видає на продаж простим фіз.особам.

Шо за детский сад? Вы не в НБУ обслуживаетесь. Доллары, если они у Вас есть на счету, Вам выдает банк, а не НБУ. И банк обязан Вам их выдавать, как и гривны. Лимит сейчас 100 000, в т.ч. для валюты (в эквиваленте). А если банк выдает только 1000, значит он неплатежеспособный (не может выполнять свои обязательства). Слушайте, что Вам говорят люди, работающие в банках, причем не один десяток лет, а не несите чушь о неплатежеспособном НБУ.

Продажу валюты населению НБУ запретил по другой причине (не из-за неплатежеспособности банков или самого себя). Причина этого в государственных интересах (валюта сейчас больше нужна государству). Еще одна причина, чтобы не раскручивать зафиксированный им курс. Нет продажи - нет панического и/или спекулятивного раскручивания курса. Логично? 😀

И заметьте, валюту населению продавали банки, а не НБУ. Причем в банках ее выше крыши (до войны повышенного спроса на нее, особенно на евро, не было). А до золотовалютных запасов НБУ Вас и близко никто не допустит.

Поэтому не надо ля-ля. Это Дельта №2. Как только банк начинает ограничивать выполнение своих обязательств, он неплатежеспособный. Причину мы знаем - происхождение банка (его владельца). Лимит сейчас (согласно указаниям НБУ) должен быть 100 000. Все, что меньше - неплатежеспособность и значит ВА. Ну или через суд выбивать у него деньги, пока ее еще не ввели.

Алло, НБУ, Вам там плохо видно, что здесь творится? А то ж можно в суд подать и на НБУ за такую, мягко говоря, близорукость, которая может привести к разбазариванию (разворовыванию) клиентских денег и, как следствие, к повышенным расходам ФГВ (или государства).
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:02

  Goodman написав:аполитично рассуждаете. "1000 грн на руки" - ето звено цепи , которая формировалась годами. и первий знак бил тогда, когда через ИБ нельзя било уже открить годний по %% ставке депозит. По сути - ето стало "золотой клеткой".

Не понял в чем здесь аполитичность. Если нельзя открыть депо по какой-то там ставке, то как это связано с неплатежеспособностью? Значит банку не нужны были деньги (у него их было завались), поэтому он и не хотел брать депозиты.

Кроме того, форвард все время хвастался своей высокой ликвидностью (способностью выполнять обязательства), превышавшей норматив. Но любая ликвидность при особо плохих новостях может быть недостаточной. Для таких случаев есть рефинансирование НБУ, которое берут даже вполне себе нормальные банки. Т.е. форвард, если хотел существовать дальше, должен был взять кредит у НБУ, чтобы погасить им повышенный спрос на платежи (на вывод средств из него). А если он не захотел его брать или ему его не дали, то с этим банком надо срочно завязывать (вводить в него ВА). Если НБУ этого не сделает, то значит он в сговоре с форвардом и его владельцем и должен нести вместе с ним ответственность за эти незаконные 1000 грн, которые противоречат требованиям НБУ (т.к. в 100 раз меньше лимита, установленного НБУ).

Поэтому, еще раз, алло, НБУ, Вы нас (клиентов банков) за лохов держите? Мы же уже закаленные Вашими банкопадами и знаем, кто за что отвечает. Банковский надзор чем занимается? На простой ушел? А функции НБУ кто выполняет? Что это за лимит 1000 грн, как он коррелирует с Вашим лимитом 100 000 грн?
Востаннє редагувалось newbie в Чет 31 бер, 2022 22:14, всього редагувалось 2 разів.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 22:11

  newbie написав:Поэтому, еще раз, алло, НБУ, Вы нас (клиентов банков) за лохов держите? Мы же уже закаленные Вашими банкопадами и знаем, кто за что отвечает. Банковский надзор чем занимается? На простой ушел?

Как банковскому работнику и завсегдатаю этого форума вам не мешало бы знать что НБУ не читает этот форум и на этом форуме не отвечает на вопросы. Поэтому задаёте вы их мягко говоря не там
WallNutPen
 
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