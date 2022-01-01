Если ранее все под 0 вывели, то сейчас, закинув, по 1000 грн. уже ничего не даст. В любом случае снимут по 15 грн.
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Додано: Чет 31 бер, 2022 18:17
Если ранее все под 0 вывели, то сейчас, закинув, по 1000 грн. уже ничего не даст. В любом случае снимут по 15 грн.
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:26
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:29
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:48
Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:50
Додано: Чет 31 бер, 2022 20:54
и не просто вывести, а так шобы провели их списание по щоту раньше начисления абонки. Дерзайте
Додано: Чет 31 бер, 2022 21:31
Шо за бред? Я больше 10 лет плачу из этого банка все свои коммунальные платежи по реквизитам (с помощью шаблонов или повторяя платеж за прошлый месяц). И не через мобильное приложение, а из веб-версии. Не надо повторять за банком или еще за кем-то всякие глупости, особенно если в банковском деле ничего не смыслите. Если банк выставил лимиты 1000 грн, значит неплатежепособный.
Шо за детский сад? Вы не в НБУ обслуживаетесь. Доллары, если они у Вас есть на счету, Вам выдает банк, а не НБУ. И банк обязан Вам их выдавать, как и гривны. Лимит сейчас 100 000, в т.ч. для валюты (в эквиваленте). А если банк выдает только 1000, значит он неплатежеспособный (не может выполнять свои обязательства). Слушайте, что Вам говорят люди, работающие в банках, причем не один десяток лет, а не несите чушь о неплатежеспособном НБУ.
Продажу валюты населению НБУ запретил по другой причине (не из-за неплатежеспособности банков или самого себя). Причина этого в государственных интересах (валюта сейчас больше нужна государству). Еще одна причина, чтобы не раскручивать зафиксированный им курс. Нет продажи - нет панического и/или спекулятивного раскручивания курса. Логично? 😀
И заметьте, валюту населению продавали банки, а не НБУ. Причем в банках ее выше крыши (до войны повышенного спроса на нее, особенно на евро, не было). А до золотовалютных запасов НБУ Вас и близко никто не допустит.
Поэтому не надо ля-ля. Это Дельта №2. Как только банк начинает ограничивать выполнение своих обязательств, он неплатежеспособный. Причину мы знаем - происхождение банка (его владельца). Лимит сейчас (согласно указаниям НБУ) должен быть 100 000. Все, что меньше - неплатежеспособность и значит ВА. Ну или через суд выбивать у него деньги, пока ее еще не ввели.
Алло, НБУ, Вам там плохо видно, что здесь творится? А то ж можно в суд подать и на НБУ за такую, мягко говоря, близорукость, которая может привести к разбазариванию (разворовыванию) клиентских денег и, как следствие, к повышенным расходам ФГВ (или государства).
Додано: Чет 31 бер, 2022 22:02
Не понял в чем здесь аполитичность. Если нельзя открыть депо по какой-то там ставке, то как это связано с неплатежеспособностью? Значит банку не нужны были деньги (у него их было завались), поэтому он и не хотел брать депозиты.
Кроме того, форвард все время хвастался своей высокой ликвидностью (способностью выполнять обязательства), превышавшей норматив. Но любая ликвидность при особо плохих новостях может быть недостаточной. Для таких случаев есть рефинансирование НБУ, которое берут даже вполне себе нормальные банки. Т.е. форвард, если хотел существовать дальше, должен был взять кредит у НБУ, чтобы погасить им повышенный спрос на платежи (на вывод средств из него). А если он не захотел его брать или ему его не дали, то с этим банком надо срочно завязывать (вводить в него ВА). Если НБУ этого не сделает, то значит он в сговоре с форвардом и его владельцем и должен нести вместе с ним ответственность за эти незаконные 1000 грн, которые противоречат требованиям НБУ (т.к. в 100 раз меньше лимита, установленного НБУ).
Поэтому, еще раз, алло, НБУ, Вы нас (клиентов банков) за лохов держите? Мы же уже закаленные Вашими банкопадами и знаем, кто за что отвечает. Банковский надзор чем занимается? На простой ушел? А функции НБУ кто выполняет? Что это за лимит 1000 грн, как он коррелирует с Вашим лимитом 100 000 грн?
Востаннє редагувалось newbie в Чет 31 бер, 2022 22:14, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 31 бер, 2022 22:11
Как банковскому работнику и завсегдатаю этого форума вам не мешало бы знать что НБУ не читает этот форум и на этом форуме не отвечает на вопросы. Поэтому задаёте вы их мягко говоря не там
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