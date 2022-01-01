RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 106107108109

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 23:26

Тревогу бить уже поздно. Выводить надо было сэпом, пока и на него не ввели ограничение. А теперь цедите по тысяче и ждите ВА. Считаю, что её не вводят только из за того, что в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.
Порт
 
Повідомлень: 878
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 106107108109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ivavictory2107, Ltava і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 208, 209, 210
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2090 612937
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 бер, 2022 22:48
Asdушный
А-Банк 1 ... 17, 18, 19
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
186 141790
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 бер, 2022 19:21
greenozon
Банк Південний 1, 2, 3, 4
sens » Суб 01 січ, 2022 01:54
34 60377
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 бер, 2022 17:19
harry_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.