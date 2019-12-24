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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 бер, 2022 23:26
Тревогу бить уже поздно. Выводить надо было сэпом, пока и на него не ввели ограничение. А теперь цедите по тысяче и ждите ВА. Считаю, что её не вводят только из за того, что в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.
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Порт
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:41
Порт написав:
в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.
а как же сбер и проминвест? там что неудалось нададить выплату?
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wtf
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:50
Проценты уже на счетах, но вывести их невозможно, бо недостатньо коштив.
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Кащей
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:54
Порт написав:
ждите ВА.
Її не буде.
🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію:
• критеріїв віднесення банку до категорії проблемних;
• критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:12
wtf написав: Порт написав:
в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.
а как же сбер и проминвест? там что неудалось нададить выплату?
По проминвесту особо и не нужно ничего выплачивать, благо банк сам заранее повыгонял физиков, а по сберу уже выплатили более 100 млн.грн., согласно информации с сайта фонда.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:12
Кащей написав:
Проценты уже на счетах, но вывести их невозможно, бо недостатньо коштив.
щось цього разу дуже пізно зайшли %%
аж 01.04.2022 01:51:28
зазвичай до 20 00 в останній день залітали
чи таке вже бувало раніше, колеги?
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greenozon
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:15
greenozon написав:
щось цього разу дуже пізно зайшли %%
аж 01.04.2022 01:51:28
зазвичай до 20 00 в останній день залітали
чи таке вже бувало раніше, колеги?
Бывало, 100 раз
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:37
Кащей написав:Проценты уже на счетах, но вывести их невозможно, бо недостатньо коштив.
Даже услуги оплатить не дают
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:07
Горячка говорит: " Поки % не доступні. Спробуйте пізніше."
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:14
Как по мне это небольшой рассинхрончик в базах данных. В одной начислено - в другой не проведено. У форварда и раньше такое бывало и по другим операциям - например зашедший СЭП тоже пару часов был не доступен, хотя светился на остатке карты
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WallNutPen
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