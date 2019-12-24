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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110>

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 23:26

Тревогу бить уже поздно. Выводить надо было сэпом, пока и на него не ввели ограничение. А теперь цедите по тысяче и ждите ВА. Считаю, что её не вводят только из за того, что в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 04:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Порт написав:в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.

а как же сбер и проминвест? там что неудалось нададить выплату?
wtf
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Проценты уже на счетах, но вывести их невозможно, бо недостатньо коштив.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 07:54

  Порт написав:ждите ВА.

Її не буде.

🔸З метою запобігання негативним наслідкам для банківської системи України у цей складний час Законом №2120-IX зупинено дію:
• критеріїв віднесення банку до категорії проблемних;
• критеріїв віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 08:12

  wtf написав:
  Порт написав:в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.

а как же сбер и проминвест? там что неудалось нададить выплату?

По проминвесту особо и не нужно ничего выплачивать, благо банк сам заранее повыгонял физиков, а по сберу уже выплатили более 100 млн.грн., согласно информации с сайта фонда.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:12

  Кащей написав:Проценты уже на счетах, но вывести их невозможно, бо недостатньо коштив.


щось цього разу дуже пізно зайшли %%
аж 01.04.2022 01:51:28

зазвичай до 20 00 в останній день залітали
чи таке вже бувало раніше, колеги?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:15

  greenozon написав:щось цього разу дуже пізно зайшли %%
аж 01.04.2022 01:51:28
зазвичай до 20 00 в останній день залітали
чи таке вже бувало раніше, колеги?

Бывало, 100 раз
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 09:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кащей написав:Проценты уже на счетах, но вывести их невозможно, бо недостатньо коштив.
Даже услуги оплатить не дают
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Горячка говорит: " Поки % не доступні. Спробуйте пізніше."
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:14

Как по мне это небольшой рассинхрончик в базах данных. В одной начислено - в другой не проведено. У форварда и раньше такое бывало и по другим операциям - например зашедший СЭП тоже пару часов был не доступен, хотя светился на остатке карты
WallNutPen
 
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