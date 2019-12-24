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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:18
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mustbe
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:45
042013 написав: Amethyst написав:
А воот проверимс.
Всего ничего осталось то
Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.
Ничего не успели снять.
Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.
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lel
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53
lel написав: 042013 написав: Amethyst написав:
А воот проверимс.
Всего ничего осталось то
Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.
Ничего не успели снять.
Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.
Наружу надо было выводить.
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Порт
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53
А когда по времени удерживают эти 15 грн? Т.е. когда уже можно закидывать деньги взад?
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Water
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:59
Порт написав: lel написав:
Ничего не успели снять.
Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.
Наружу надо было выводить.
Уже вывел. Собирал до 1т.
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lel
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:00
Не жлобьтесь, забросьте пару гривен на подкомиссионные счета - и узнаете. Столько лет кормились у Фарсика досыта.
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Кащей
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:01
Water В один з місяців минулого року було першого числа о 13:58.
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042013
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:15
Порт написав:
Ничего не успели снять.
Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.
Наружу надо было выводить.
Вполне можно и на пенс
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mustbe
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:25
mustbe написав:
можно и на пенс
На пенс даже лучше, т.к. по счету сразу пройдет.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:38
Упали проценты на дебетовую и пенсионную КоКо.
Что интересно: отправить из Форвард-онлайн не удалось, две попытки неудачных.
Потянул ПУМБом (на ВсеКарту). Забрал.
Все, прощай Форвард, мне будет тебя не хватать...
P.S. Лимит в 35600 грн на кредитке так и остался, никто его не трогал. Только зачем он теперь?...
И фоном звучит песня Вакарчука "Ні обіцянок, ні пробачень... "
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Искатель
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