RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 107108109110

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:18

Проценты уже доступны
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 27.12.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:45

  042013 написав:
  Amethyst написав:А воот проверимс.
Всего ничего осталось то

Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.

Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.
lel
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53

  lel написав:
  042013 написав:
  Amethyst написав:А воот проверимс.
Всего ничего осталось то

Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.

Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.

Наружу надо было выводить.
Порт
 
Повідомлень: 879
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

А когда по времени удерживают эти 15 грн? Т.е. когда уже можно закидывать деньги взад?
Water
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 06.03.12
Подякував: 58 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:59

  Порт написав:
  lel написав:Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.

Наружу надо было выводить.

Уже вывел. Собирал до 1т.
lel
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 360 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не жлобьтесь, забросьте пару гривен на подкомиссионные счета - и узнаете. Столько лет кормились у Фарсика досыта.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 30.08.09
Подякував: 181 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:01

Water В один з місяців минулого року було першого числа о 13:58.
042013
 
Повідомлень: 80
З нами з: 22.07.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:15

  Порт написав:
Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.

Наружу надо было выводить.

Вполне можно и на пенс
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6259
З нами з: 27.12.17
Подякував: 133 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:можно и на пенс

На пенс даже лучше, т.к. по счету сразу пройдет.
ВIВ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 03.02.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:38

Упали проценты на дебетовую и пенсионную КоКо.
Что интересно: отправить из Форвард-онлайн не удалось, две попытки неудачных.
Потянул ПУМБом (на ВсеКарту). Забрал.
Все, прощай Форвард, мне будет тебя не хватать...
P.S. Лимит в 35600 грн на кредитке так и остался, никто его не трогал. Только зачем он теперь?...

И фоном звучит песня Вакарчука "Ні обіцянок, ні пробачень... "
Искатель
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 22.02.16
Подякував: 822 раз.
Подякували: 4616 раз.
 
Профіль
6
13
2
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, lel, ramaz, root, Искатель і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 209, 210, 211
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2103 620921
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 11:27
ВIВ
О.Bank 1 ... 91, 92, 93
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
920 103736
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 10:32
Savage Mind
А-Банк 1 ... 17, 18, 19
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
187 148498
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 кві, 2022 08:06
WallNutPen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.