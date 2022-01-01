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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 108109110111>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:18

Проценты уже доступны
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:45

  042013 написав:
  Amethyst написав:А воот проверимс.
Всего ничего осталось то

Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.

Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.
lel
 
Повідомлень: 3145
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53

  lel написав:
  042013 написав:
  Amethyst написав:А воот проверимс.
Всего ничего осталось то

Знімають.
Була ситуація, були виведені кошти. В 0. Потім 1 числа вночі нарахували відсотки, а цього ж числа вдень зняли 15 грн. (Не встиг вивести відсотки). В результаті вивів ще й відсотки назовні, але вже ввечері цього дня, за мінусом цих 15 грн. Так що зніме.

Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.

Наружу надо было выводить.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

А когда по времени удерживают эти 15 грн? Т.е. когда уже можно закидывать деньги взад?
Water
 
Повідомлень: 1734
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 10:59

  Порт написав:
  lel написав:Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.

Наружу надо было выводить.

Уже вывел. Собирал до 1т.
lel
 
Повідомлень: 3145
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1066 раз.
Подякували: 360 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Не жлобьтесь, забросьте пару гривен на подкомиссионные счета - и узнаете. Столько лет кормились у Фарсика досыта.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:01

Water В один з місяців минулого року було першого числа о 13:58.
042013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:15

  Порт написав:
Ничего не успели снять. :D Переведено со всех карт на Пенсионную, а там нет неснижаемого остатка.

Наружу надо было выводить.

Вполне можно и на пенс
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:можно и на пенс

На пенс даже лучше, т.к. по счету сразу пройдет.
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 11:38

Упали проценты на дебетовую и пенсионную КоКо.
Что интересно: отправить из Форвард-онлайн не удалось, две попытки неудачных.
Потянул ПУМБом (на ВсеКарту). Забрал.
Все, прощай Форвард, мне будет тебя не хватать...
P.S. Лимит в 35600 грн на кредитке так и остался, никто его не трогал. Только зачем он теперь?...

И фоном звучит песня Вакарчука "Ні обіцянок, ні пробачень... "
Искатель
 
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