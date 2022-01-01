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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:26

  mustbe написав:Проценты уже доступны

а як ви дізнались, через виписку?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:51

  greenozon написав:
  mustbe написав:Проценты уже доступны

а як ви дізнались, через виписку?

Пуш приехал.
Пуши не всегда приходят, но если уж пришли - то алга
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:56

  Искатель написав:Упали проценты на дебетовую и пенсионную КоКо.
Что интересно: отправить из Форвард-онлайн не удалось, две попытки неудачных.
Потянул ПУМБом (на ВсеКарту). Забрал.
Все, прощай Форвард, мне будет тебя не хватать...
P.S. Лимит в 35600 грн на кредитке так и остался, никто его не трогал. Только зачем он теперь?...

И фоном звучит песня Вакарчука "Ні обіцянок, ні пробачень... "

ИМХО, эт вы зря сторонним тянули.
такое по счету проведется ток завтра и Скунс таки успеет седня снять комисс по Дебетке -- в овер. Наблюдайте.
Нужно было просто дождаться синхры по картам (в обед) и таки толкнуть по р2р, такое проводится текущим днём. И тут уже бабушка надвое сказала.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:37

на кассе в супермаркете можно без комиссии снять 1000 грн с пенсионной, дебетной?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:13

  Zochan написав:Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?

Відправлений на Укрсиб о 12.10 ще не прийшов
AlexTk
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:19

Да проценты за март пришли, p2p работет..ладно все пройдет и все будет с банком и с нами отлично !
Мир и спокойствие !
diplomnet
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:20

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Упали проценты на дебетовую и пенсионную КоКо.
Что интересно: отправить из Форвард-онлайн не удалось, две попытки неудачных.
Потянул ПУМБом (на ВсеКарту). Забрал.
Все, прощай Форвард, мне будет тебя не хватать...
P.S. Лимит в 35600 грн на кредитке так и остался, никто его не трогал. Только зачем он теперь?...

И фоном звучит песня Вакарчука "Ні обіцянок, ні пробачень... "

ИМХО, эт вы зря сторонним тянули.
такое по счету проведется ток завтра и Скунс таки успеет седня снять комисс по Дебетке -- в овер. Наблюдайте.
Нужно было просто дождаться синхры по картам (в обед) и таки толкнуть по р2р, такое проводится текущим днём. И тут уже бабушка надвое сказала.

Пойдут они со своим овером прямиком за российским военным кораблем по указанному направлению.
Я к ним возвращаться не собираюсь.

Думаю, это первый кандидат на ВА при первом удобном случае.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:37

  Zochan написав:Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?

В 16:30 дошел СЕП в Моно
pavyak
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  pavyak написав:
  Zochan написав:Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?

В 16:30 дошел СЕП в Моно

О 16.45 зайшов СЕП в Укрсиб
AlexTk
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