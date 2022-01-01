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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:26
mustbe написав:
Проценты уже доступны
а як ви дізнались, через виписку?
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greenozon
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:51
greenozon написав: mustbe написав:
Проценты уже доступны
а як ви дізнались, через виписку?
Пуш приехал.
Пуши не всегда приходят, но если уж пришли - то алга
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mustbe
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 13:56
Искатель написав:
Упали проценты на дебетовую и пенсионную КоКо.
Что интересно: отправить из Форвард-онлайн не удалось, две попытки неудачных.
Потянул ПУМБом (на ВсеКарту). Забрал.
Все, прощай Форвард, мне будет тебя не хватать...
P.S. Лимит в 35600 грн на кредитке так и остался, никто его не трогал. Только зачем он теперь?...
И фоном звучит песня Вакарчука "Ні обіцянок, ні пробачень... "
ИМХО, эт вы зря сторонним тянули.
такое по счету проведется ток завтра и Скунс таки успеет седня снять комисс по Дебетке -- в овер. Наблюдайте.
Нужно было просто дождаться синхры по картам (в обед) и таки толкнуть по р2р, такое проводится текущим днём. И тут уже бабушка надвое сказала.
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Amethyst
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:04
Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?
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Zochan
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 14:37
на кассе в супермаркете можно без комиссии снять 1000 грн с пенсионной, дебетной?
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emeta
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:13
Zochan написав:
Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?
Відправлений на Укрсиб о 12.10 ще не прийшов
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AlexTk
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:19
Да проценты за март пришли, p2p работет..ладно все пройдет и все будет с банком и с нами отлично !
Мир и спокойствие !
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:20
Amethyst написав: Искатель написав:
Упали проценты на дебетовую и пенсионную КоКо.
Что интересно: отправить из Форвард-онлайн не удалось, две попытки неудачных.
Потянул ПУМБом (на ВсеКарту). Забрал.
Все, прощай Форвард, мне будет тебя не хватать...
P.S. Лимит в 35600 грн на кредитке так и остался, никто его не трогал. Только зачем он теперь?...
И фоном звучит песня Вакарчука "Ні обіцянок, ні пробачень... "
ИМХО, эт вы зря сторонним тянули.
такое по счету проведется ток завтра и Скунс таки успеет седня снять комисс по Дебетке -- в овер. Наблюдайте.
Нужно было просто дождаться синхры по картам (в обед) и таки толкнуть по р2р, такое проводится текущим днём. И тут уже бабушка надвое сказала.
Пойдут они со своим овером прямиком за российским военным кораблем по указанному направлению.
Я к ним возвращаться не собираюсь.
Думаю, это первый кандидат на ВА при первом удобном случае.
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Искатель
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:37
Zochan написав:
Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?
В 16:30 дошел СЕП в Моно
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pavyak
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:47
pavyak написав: Zochan написав:
Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?
В 16:30 дошел СЕП в Моно
О 16.45 зайшов СЕП в Укрсиб
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AlexTk
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