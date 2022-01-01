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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 109110111112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:53

  Zochan написав:Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?

В 13-20 отправил р2р на свою ТАС-кредитку. "Галочка" в ИБ Форварда "позеленела" только через 1,5 часа. Обычно - куда быстрее. И в 16-30 пришли деньги в ТАС. Более-менее, по сравнению с мартом, когда приход был аж в конце дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:54

  diplomnet написав:Да проценты за март пришли, p2p работет..ладно все пройдет и все будет с банком и с нами отлично !
Мир и спокойствие !

Согласен, пусть мне 4-ю выплату кешбека по +++ выплатят сначала :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:55

  Zochan написав:Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?

В 13-20 отправил р2р на свою ТАС-кредитку. "Галочка" в ИБ Форварда "позеленела" только через 1,5 часа. Обычно - куда быстрее. И в 16-30 пришли деньги в ТАС. Более-менее, по сравнению с мартом, когда приход был аж в конце дня.
Wingless Hussar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

pavyak написав:В 16:30 дошел СЕП в Моно

Відправив 1000 в Моно 08:30, дійшло о 16:40.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:14

Хоть у кого то сняло 15грн ?
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:29

  mustbe написав:Хоть у кого то сняло 15грн ?

Сняло 5грн за смс информирование, которого не было.сняло в минус, по дебетной карте))
korzviktor20
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