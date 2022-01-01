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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:53
Zochan написав:
Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?
В 13-20 отправил р2р на свою ТАС-кредитку. "Галочка" в ИБ Форварда "позеленела" только через 1,5 часа. Обычно - куда быстрее. И в 16-30 пришли деньги в ТАС. Более-менее, по сравнению с мартом, когда приход был аж в конце дня.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:54
diplomnet написав:
Да проценты за март пришли, p2p работет..ладно все пройдет и все будет с банком и с нами отлично !
Мир и спокойствие !
Согласен, пусть мне 4-ю выплату кешбека по +++ выплатят сначала
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:55
Zochan написав:
Відправлений сьогодні СЕП в когось надійшов в інший банк?
В 13-20 отправил р2р на свою ТАС-кредитку. "Галочка" в ИБ Форварда "позеленела" только через 1,5 часа. Обычно - куда быстрее. И в 16-30 пришли деньги в ТАС. Более-менее, по сравнению с мартом, когда приход был аж в конце дня.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 15:56
pavyak написав:В 16:30 дошел СЕП в Моно
Відправив 1000 в Моно 08:30, дійшло о 16:40.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:14
Хоть у кого то сняло 15грн ?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 16:29
mustbe написав:
Хоть у кого то сняло 15грн ?
Сняло 5грн за смс информирование, которого не было.сняло в минус, по дебетной карте))
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