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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:07

  mustbe написав:Хоть у кого то сняло 15грн ?

Весь март на одних дебитках были 0, на других жирные минусы (от 1К до 10К).
Утром почему-то на все поприлетело по несколько гривен % :)
p2p вывел всю мелочь на МОНО.
На сейчас никаких 15 грн. нигде не снялось.
Спасибо тебе скунсик, выздоравливай поскорее!
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 18:24

списание абонплаты: Сегодня в 13-04
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:29

А що прийняти на картку можливо теж лише 1000?
Пишуть таке: Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мінусів немає
any4key
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 19:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mustbe написав:Хоть у кого то сняло 15грн ?

сняло, мне зашли %% на остаток по дебетке , утром било 29- хотел книнуть - отказ ,
сейчас смотрю - уже 14
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

а ставки то на срок 734 дня 15,5% сделали. жаль у меня под фонд залито
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:37

  andreyiskra написав:а ставки то на срок 734 дня 15,5% сделали. жаль у меня под фонд залито

https://t.me/getmantsevdanil/2754

Сьогодні прийняли наступні законопроекти:
Законопроект № 5542-1, який передбачає:
- гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.
- Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень

Нет больше понятия фонд, а точнее это 600000, а не 20000
Востаннє редагувалось deneg net в П'ят 01 кві, 2022 20:38, всього редагувалось 1 раз.
deneg net
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 20:37

  andreyiskra написав:а ставки то на срок 734 дня 15,5% сделали. жаль у меня под фонд залито

мда.. видать справи кепські із ліквідністю
цікаво, чому банк не звернеться за рефінансом до НБУ?
адже гурма банків звернулась в перші дні війни і не було ніяких обмежень (уже майже все позичене - вернули НБУ назад)

невже коріння - Таріко :?:


PS в ІБ нема такої ставки (і на сайті нема новини про цю зміну) - звідки цифри?
14%
734 днів
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:25

greenozon
Наверное, по той же причине и пенсионные счета запретили открывать.
Кто-то недолюбливает Форвард)
idealstorm
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:28

  greenozon написав:PS в ІБ нема такої ставки (і на сайті нема новини про цю зміну) - звідки цифри?
14%
734 днів

из приложения
ps предложение действительно еще 1 час 30 мин
andreyiskra
 
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