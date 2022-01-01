Весь март на одних дебитках были 0, на других жирные минусы (от 1К до 10К). Утром почему-то на все поприлетело по несколько гривен % p2p вывел всю мелочь на МОНО. На сейчас никаких 15 грн. нигде не снялось. Спасибо тебе скунсик, выздоравливай поскорее!
А що прийняти на картку можливо теж лише 1000? Пишуть таке: Ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).
Сьогодні прийняли наступні законопроекти: Законопроект № 5542-1, який передбачає: - гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення. - Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень
Нет больше понятия фонд, а точнее это 600000, а не 20000
Востаннє редагувалось deneg net в П'ят 01 кві, 2022 20:38, всього редагувалось 1 раз.
andreyiskra написав:а ставки то на срок 734 дня 15,5% сделали. жаль у меня под фонд залито
мда.. видать справи кепські із ліквідністю цікаво, чому банк не звернеться за рефінансом до НБУ? адже гурма банків звернулась в перші дні війни і не було ніяких обмежень (уже майже все позичене - вернули НБУ назад)
невже коріння - Таріко
PS в ІБ нема такої ставки (і на сайті нема новини про цю зміну) - звідки цифри? 14% 734 днів