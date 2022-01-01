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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31
мне на гарячей линии сказали не дают рефинанса
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31
А за что они стали снимать 15грн?
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:32
andreyiskra написав: greenozon написав:
PS в ІБ нема такої ставки (і на сайті нема новини про цю зміну) - звідки цифри?
14%
734 днів
из приложения
ps предложение действительно еще 1 час 30 мин
немає такого (щойно зайшов в моб. додаток) - друкує 734 дні 14% (вище я заходив в ІБ через комп'ютер, там такі ж цифри)
у вас якесь персональна пропозиція
Востаннє редагувалось greenozon
в П'ят 01 кві, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:33
greenozon
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:34
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