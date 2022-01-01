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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

мне на гарячей линии сказали не дают рефинанса
Ascetic
 
Повідомлень: 187
З нами з: 27.11.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

А за что они стали снимать 15грн?
бульбик
 
Повідомлень: 750
З нами з: 21.05.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:32

  andreyiskra написав:
  greenozon написав:PS в ІБ нема такої ставки (і на сайті нема новини про цю зміну) - звідки цифри?
14%
734 днів

из приложения
ps предложение действительно еще 1 час 30 мин


немає такого (щойно зайшов в моб. додаток) - друкує 734 дні 14% (вище я заходив в ІБ через комп'ютер, там такі ж цифри)

у вас якесь персональна пропозиція
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 01 кві, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
 
Повідомлень: 13079
З нами з: 01.06.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:33

greenozon
да, первоапрельская
andreyiskra
 
Повідомлень: 1205
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:34

  andreyiskra написав:greenozon
да, первоапрельская

ааааааа, "зачот" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
Повідомлень: 13079
З нами з: 01.06.14
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1152 раз.
 
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  #<1 ... 111112113114
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