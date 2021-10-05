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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 12
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
17%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
25%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
2
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

мне на гарячей линии сказали не дают рефинанса
Ascetic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31

Re: Форвард Банк Forward Bank

А за что они стали снимать 15грн?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:32

  andreyiskra написав:
  greenozon написав:PS в ІБ нема такої ставки (і на сайті нема новини про цю зміну) - звідки цифри?
14%
734 днів

из приложения
ps предложение действительно еще 1 час 30 мин


немає такого (щойно зайшов в моб. додаток) - друкує 734 дні 14% (вище я заходив в ІБ через комп'ютер, там такі ж цифри)

у вас якесь персональна пропозиція
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 01 кві, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:33

greenozon
да, первоапрельская
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:34

  andreyiskra написав:greenozon
да, первоапрельская

ааааааа, "зачот" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:19

  deneg net написав:https://t.me/getmantsevdanil/2754

Сьогодні прийняли наступні законопроекти:
Законопроект № 5542-1, який передбачає:
- гарантування вкладів фізичних осіб в повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом 3 місяців після його завершення.
- Через 3 місяці після завершення воєнного стану в Україні сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється на рівні 600 000 гривень

Нет больше понятия фонд, а точнее это 600000, а не 200000

Не нужно спешить с выводами, поскольку законопроект еще не ушел на подпись президенту и даже, если будет подписан, вступает в силу с момента опубликования.
К законопроекту были существенные замечания со стороны Главного юридического управления аппарата Верховного Совета Украины, среди которых очень серьезным является его влияние на показатели бюджета, которые, по его мнению, не были учтены:
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/1251910
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:57

  Порт написав:Тревогу бить уже поздно. Выводить надо было сэпом, пока и на него не ввели ограничение. А теперь цедите по тысяче и ждите ВА. Считаю, что её не вводят только из за того, что в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.

А я и выводил. В начале и середине марта платил комуналь на свободные реквизиты. Все ушло. Оба раза общая сумма была около 3000, в т.ч. были платежи более 2000 (за отопление). Так что не знаю, где там та 1000. Может она не для всех?

Насчет того, что невозможно обеспечить выплаты, то это такой себе аргумент. Во-первых, их можно оттянуть. А во-вторых, если опоздать с вводом, то потом, возможно, придется платить гораздо больше, т.к. деньги выведут не туда, куда надо (как в Привате). Так что тут надо голову на плечах иметь. А за головотяпство (сговор с банком) с ущербом для государства можно и ответить.

Но поскольку меня пока это не коснулось, я не переживаю. Может и не стоит бить тревогу.
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