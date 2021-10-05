|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
мне на гарячей линии сказали не дают рефинанса
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:31
Re: Форвард Банк Forward Bank
А за что они стали снимать 15грн?
Додано: П'ят 01 кві, 2022 21:32
немає такого (щойно зайшов в моб. додаток) - друкує 734 дні 14% (вище я заходив в ІБ через комп'ютер, там такі ж цифри)
у вас якесь персональна пропозиція
Востаннє редагувалось greenozon в П'ят 01 кві, 2022 21:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:19
Не нужно спешить с выводами, поскольку законопроект еще не ушел на подпись президенту и даже, если будет подписан, вступает в силу с момента опубликования.
К законопроекту были существенные замечания со стороны Главного юридического управления аппарата Верховного Совета Украины, среди которых очень серьезным является его влияние на показатели бюджета, которые, по его мнению, не были учтены:
Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:57
А я и выводил. В начале и середине марта платил комуналь на свободные реквизиты. Все ушло. Оба раза общая сумма была около 3000, в т.ч. были платежи более 2000 (за отопление). Так что не знаю, где там та 1000. Может она не для всех?
Насчет того, что невозможно обеспечить выплаты, то это такой себе аргумент. Во-первых, их можно оттянуть. А во-вторых, если опоздать с вводом, то потом, возможно, придется платить гораздо больше, т.к. деньги выведут не туда, куда надо (как в Привате). Так что тут надо голову на плечах иметь. А за головотяпство (сговор с банком) с ущербом для государства можно и ответить.
Но поскольку меня пока это не коснулось, я не переживаю. Может и не стоит бить тревогу.
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|