Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:57

Порт написав: Тревогу бить уже поздно. Выводить надо было сэпом, пока и на него не ввели ограничение. А теперь цедите по тысяче и ждите ВА. Считаю, что её не вводят только из за того, что в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим. Тревогу бить уже поздно. Выводить надо было сэпом, пока и на него не ввели ограничение. А теперь цедите по тысяче и ждите ВА. Считаю, что её не вводят только из за того, что в условиях войны невозможно обеспечить выплаты всем залетевшим.

А я и выводил. В начале и середине марта платил комуналь на свободные реквизиты. Все ушло. Оба раза общая сумма была около 3000, в т.ч. были платежи более 2000 (за отопление). Так что не знаю, где там та 1000. Может она не для всех?Насчет того, что невозможно обеспечить выплаты, то это такой себе аргумент. Во-первых, их можно оттянуть. А во-вторых, если опоздать с вводом, то потом, возможно, придется платить гораздо больше, т.к. деньги выведут не туда, куда надо (как в Привате). Так что тут надо голову на плечах иметь. А за головотяпство (сговор с банком) с ущербом для государства можно и ответить.Но поскольку меня пока это не коснулось, я не переживаю. Может и не стоит бить тревогу.