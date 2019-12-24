а что с ним не так? Вроде все работает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 кві, 2022 19:18
Додано: Нед 03 кві, 2022 19:42
Додано: Нед 03 кві, 2022 19:46
В Україні не забороняють банки. Якщо в них щось не так, наприклад, вони стають неплатоспроможними, тоді їх виводять з ринку. Але щодо Форварду це ще треба довести. Після визнання банків неплатоспроможними ФГВ вводить в них тимчасову адміністрацію, яка роздає вкладникам їх вклади та залишки на рахунках. На час війни передбачено, що можуть існувати (працювати) не всі банки, а лише найбільші (системні). При цьому всі інші банки (менші) передають їм своїх клієнтів та кошти. Так прописано в нормативних вимогах НБУ, але як це працює на практиці, важко сказати, оскільки такого ще ніколи не було і це, очевидно, значною мірою залежить від НБУ. Головне тут, що під час війни банківська система не припиняє функціонування.
Додано: Нед 03 кві, 2022 20:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Так чтобы да , так нет или немножечко не совсем?
Додано: Нед 03 кві, 2022 21:27
newbie
Так, я це теж пам'ятаю. Здається, ви за ту тисячу й переживали. Чесно, не пам'ятаю, це треба листати багато назад, з телефону не зовсім зручно туди-сюди.
Тож якщо це були ви, то я вам ще раз кажу: оплати проходять, коштами можна розпоряджатись абсолютно за своїм баченням. А то ще скажете, що НБУ неплатоспроможний, раз валюту заборонив фіз.особам продавати. Чи що нотаріуси недієздатні, раз правочини по купівлі/продажу нерухомості не годні здійснити.
Це воєнний стан. Все в міру своїх можливостей працює.
Хтось гірше, хтось краще. Кожен по-своєму пристосовується до життя у війні.
Додано: Вів 05 кві, 2022 18:34
Исходную инфу о тысяче давал не я. А переживал я, что если это так, то нужно вводить ВА, а не жевать сопли или вытягивать из банка по тысяче в день.
Но проверив свои коммунальные платежи, которые я делал в марте (2 захода, каждый на общую сумму 3000) я увидел, что банк отправил из своевременно (в тот же день). Поэтому особого беспокойства у меня там не было.
Дальше буду смотреть в апреле. Если будут тормозить (не давать в установленном НБУ размере распоряжаться своими деньгами), я знаю, что делать. Опыт (в т.ч. судебной) работы с банками-банкротами есть.
Могу еще отметить, что "Проведено банком" в платежке не обязательно может означать, что "Отправлено". Некоторые умники типа "Дельты" или еще кого-то рисовали в платежках "Проведено", хотя на самом деле не отправляли деньги, а лишь переводили их с клиентского счета на транзитный счет банка, т.е. просто перекладывали их в другой его карман. И это иногда составляло проблему, т.к. когда заходила ВА, то у клиентов этих денег уже не было, но и из банка они не ушли.
Додано: Сер 06 кві, 2022 14:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
Додано: Сер 06 кві, 2022 14:51
Додано: Сер 06 кві, 2022 15:01
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ух они какие с аппетитом по 150 наливать..) а у президента чернила высохли, подпишет , не подпишет закон 5542-1....
Ошибочка, пересмотрел условия , то наливать надо от 30тыс грн ...нормальная диета..
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