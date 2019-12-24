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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 19:18

  Incasso написав:Что по Форварду, у атомана золотой запас кончился или как? ))

а что с ним не так? Вроде все работает
sergia
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 19:42

  sergia написав:
  Incasso написав:Что по Форварду, у атомана золотой запас кончился или как? ))

а что с ним не так? Вроде все работает

А то аби що ляпнути йому)
Все працює, платежі йдуть, кошти в роботі.
042013
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 19:46

  sergia написав:а чому банк в Україні не забороняють вже місяць? Можливо ж банк націоналізувати чи закрити, а поточні рахунки первести наприклад в ПБ чи Газбанк

В Україні не забороняють банки. Якщо в них щось не так, наприклад, вони стають неплатоспроможними, тоді їх виводять з ринку. Але щодо Форварду це ще треба довести. Після визнання банків неплатоспроможними ФГВ вводить в них тимчасову адміністрацію, яка роздає вкладникам їх вклади та залишки на рахунках. На час війни передбачено, що можуть існувати (працювати) не всі банки, а лише найбільші (системні). При цьому всі інші банки (менші) передають їм своїх клієнтів та кошти. Так прописано в нормативних вимогах НБУ, але як це працює на практиці, важко сказати, оскільки такого ще ніколи не було і це, очевидно, значною мірою залежить від НБУ. Головне тут, що під час війни банківська система не припиняє функціонування.
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 20:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

Так чтобы да , так нет или немножечко не совсем?
Incasso
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Повідомлення Додано: Нед 03 кві, 2022 21:27

newbie

Так, я це теж пам'ятаю. Здається, ви за ту тисячу й переживали. Чесно, не пам'ятаю, це треба листати багато назад, з телефону не зовсім зручно туди-сюди.
Тож якщо це були ви, то я вам ще раз кажу: оплати проходять, коштами можна розпоряджатись абсолютно за своїм баченням. А то ще скажете, що НБУ неплатоспроможний, раз валюту заборонив фіз.особам продавати. Чи що нотаріуси недієздатні, раз правочини по купівлі/продажу нерухомості не годні здійснити.

Це воєнний стан. Все в міру своїх можливостей працює.

  Incasso написав:Так чтобы да , так нет или немножечко не совсем?

Хтось гірше, хтось краще. Кожен по-своєму пристосовується до життя у війні.
042013
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 кві, 2022 18:34

  042013 написав:Так, я це теж пам'ятаю. Здається, ви за ту тисячу й переживали.

Исходную инфу о тысяче давал не я. А переживал я, что если это так, то нужно вводить ВА, а не жевать сопли или вытягивать из банка по тысяче в день.

Но проверив свои коммунальные платежи, которые я делал в марте (2 захода, каждый на общую сумму 3000) я увидел, что банк отправил из своевременно (в тот же день). Поэтому особого беспокойства у меня там не было.

Дальше буду смотреть в апреле. Если будут тормозить (не давать в установленном НБУ размере распоряжаться своими деньгами), я знаю, что делать. Опыт (в т.ч. судебной) работы с банками-банкротами есть.

Могу еще отметить, что "Проведено банком" в платежке не обязательно может означать, что "Отправлено". Некоторые умники типа "Дельты" или еще кого-то рисовали в платежках "Проведено", хотя на самом деле не отправляли деньги, а лишь переводили их с клиентского счета на транзитный счет банка, т.е. просто перекладывали их в другой его карман. И это иногда составляло проблему, т.к. когда заходила ВА, то у клиентов этих денег уже не было, но и из банка они не ушли.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
Incasso
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:51

  Incasso написав:Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).


в тих нових депозитах (Online+) є маленька така умова - вхід від 150К :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 15:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ух они какие с аппетитом по 150 наливать..) а у президента чернила высохли, подпишет , не подпишет закон 5542-1....
Ошибочка, пересмотрел условия , то наливать надо от 30тыс грн ...нормальная диета..
Incasso
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