Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:51
Как узнать на какой счёт упадет депозит?
anikola13
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Додано: Сер 06 кві, 2022 16:52
anikola13 написав:
Как узнать на какой счёт упадет депозит?
таки заглянуть в деподоговор
Amethyst
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Додано: Сер 06 кві, 2022 17:00
Incasso написав:
Форвард берет новую высоту, Еще больше неясностей стало...).
Как по мне, наоборот, все с каждым днем становится яснее...) если и были какие то сомнения, сейчас уже нет.
korzviktor20
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Додано: Сер 06 кві, 2022 17:50
Incasso написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
А кто сейчас снижает % по депо? Сейчас раздуплятся и наперегонки будут повышать. Например, Альфа при лонгации уже дает до + 3%.
newbie
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:17
newbie написав: Incasso написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
А кто сейчас снижает % по депо? Сейчас раздуплятся и наперегонки будут повышать. Например, Альфа при лонгации уже дает до + 3%.
Алка существенно снизила ставки, если кто проспал. И 3% это только половина разницы.
Ромасик
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:27
Incasso написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно
Ромасик
Повідомлень: 4282
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Додано: Сер 06 кві, 2022 21:59
Ромасик написав: Incasso написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно
а где это на сайте написано?
тут
https://www.forward-bank.com/deposits/online/
вроде все по-старому
sergia
Повідомлень: 377
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Додано: Сер 06 кві, 2022 22:11
Раді повідомити, що у період з 06.04.2022 р. по 06.05.2022 р. Банком проводиться Акція для діючих вкладників Банку, згідно умов якої, при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро – за діючими станом на 05.04.2022 р. депозитами в гривні розмір процентної ставки підвищується на 0,5% річних.
Це те , що прилетіло у форвард-онлайн....А тепер тлумачимо...
Incasso
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