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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 116117118119

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 08:09

  sergia написав:
  Ромасик написав:
  Incasso написав:Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).

почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно

а где это на сайте написано?
тут https://www.forward-bank.com/deposits/online/ вроде все по-старому

хм... я смотрел в приложухе
150К+ это онлайн+
  Incasso написав:Це те , що прилетіло у форвард-онлайн....А тепер тлумачимо...

может каждому свое прилетело, в зависимости от финансовых возможостей имярека? :D у меня вашего сообщения не было.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 09:09

  Ромасик написав:
  sergia написав:
  Ромасик написав:Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).

почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно

а где это на сайте написано?
тут https://www.forward-bank.com/deposits/online/ вроде все по-старому

хм... я смотрел в приложухе
150К+ это онлайн+
может каждому свое прилетело, в зависимости от финансовых возможостей имярека? :D у меня вашего сообщения не было.[/quote]
аналогично, ничего никуда не прилетало
sergia
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