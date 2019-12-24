Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:09
sergia написав: Ромасик написав: Incasso написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно
а где это на сайте написано?
тут
https://www.forward-bank.com/deposits/online/
вроде все по-старому
хм... я смотрел в приложухе
150К+ это онлайн+
Incasso написав:
Це те , що прилетіло у форвард-онлайн....А тепер тлумачимо...
может каждому свое прилетело, в зависимости от финансовых возможостей имярека?
у меня вашего сообщения не было.
Ромасик
Повідомлень: 4283
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 682 раз.
Профіль
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:09
Ромасик написав: sergia написав: Ромасик написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно
а где это на сайте написано?
тут
https://www.forward-bank.com/deposits/online/
вроде все по-старому
хм... я смотрел в приложухе
150К+ это онлайн+
может каждому свое прилетело, в зависимости от финансовых возможостей имярека?
у меня вашего сообщения не было.[/quote]
аналогично, ничего никуда не прилетало
sergia
Повідомлень: 378
З нами з: 14.12.20
Подякував: 88 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
2199
682944
938
116619
30
1558
Чет 07 кві, 2022 09:06 sens