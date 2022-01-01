Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Чет 07 кві, 2022 08:09
sergia написав: Ромасик написав: Incasso написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно
а где это на сайте написано?
тут
https://www.forward-bank.com/deposits/online/
вроде все по-старому
хм... я смотрел в приложухе
150К+ это онлайн+
Incasso написав:
Це те , що прилетіло у форвард-онлайн....А тепер тлумачимо...
может каждому свое прилетело, в зависимости от финансовых возможостей имярека?
у меня вашего сообщения не было.
Ромасик
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Додано: Чет 07 кві, 2022 09:09
Ромасик написав: sergia написав: Ромасик написав:
Форвард берет новую высоту, плюс 0,5% к действующим ставкам в грн. Когда многие откатываются вниз, Форвард стремится вверх! Еще больше неясностей стало...).
почему 0,5%? Я вижу +1% = 14-14,5% для 150К+
Для остальных не изменилось.
смачно
а где это на сайте написано?
тут
https://www.forward-bank.com/deposits/online/
вроде все по-старому
хм... я смотрел в приложухе
150К+ это онлайн+
может каждому свое прилетело, в зависимости от финансовых возможостей имярека?
у меня вашего сообщения не было.[/quote]
аналогично, ничего никуда не прилетало
sergia
Повідомлень: 378
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:24
больше 200 К заводить же можно официально?
Увеличили фонд?
emeta
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Додано: Чет 07 кві, 2022 10:35
emeta написав:
больше 200 К заводить же можно официально?
Увеличили фонд?
Официально нет. Закон еще не подписан.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=72056
Bosstone
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Додано: Чет 07 кві, 2022 12:08
Мне прилетело что если больше 30к, то +0,5%. Но в приложении от 150к.
andreyiskra
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Додано: Чет 07 кві, 2022 12:29
Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...
arkavs
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Додано: Чет 07 кві, 2022 12:34
arkavs написав:
Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...
Отож, 0.5% того не стоят. Под 13% тоже вполне норм.
lloydbanksua
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Додано: Чет 07 кві, 2022 12:48
Какая-то "Операцыя ы " получается. Почему Ы ? А, чтобы никто не догадался. Похоже по 330 каждому отменяется?)).Народ, хочет разобраться, что к чему!
Incasso
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Додано: Чет 07 кві, 2022 18:33
lloydbanksua написав: arkavs написав:
Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...
Отож, 0.5% того не стоят. Под 13% тоже вполне норм.
В нынешней ситуации и 50% годовых маловато...
korzviktor20
Повідомлень: 90
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