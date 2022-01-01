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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:11
не-не, цур меня, цур, цур
Я лучше ОВДПешки тада куплю
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Amethyst
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:24
Порт написав:
И никто не думает сейчас, как выводить будут проценты и тело впоследствии. По тысяче в день? 13 % ослепляет мозг.
ну так карт много можно иметь + друзья/родственники/знакомые/сотрудники и 50 в день можно вывести...
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S i m
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:58
S i m написав: Порт написав:
И никто не думает сейчас, как выводить будут проценты и тело впоследствии. По тысяче в день? 13 % ослепляет мозг.
ну так карт много можно иметь + друзья/родственники/знакомые/сотрудники и 50 в день можно вывести...
Да-да, дето я уже шото подобное видел лет 10 назад -- преп с группой студентов
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Amethyst
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