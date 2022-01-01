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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:11

не-не, цур меня, цур, цур
Я лучше ОВДПешки тада куплю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:24

  Порт написав:И никто не думает сейчас, как выводить будут проценты и тело впоследствии. По тысяче в день? 13 % ослепляет мозг.


ну так карт много можно иметь + друзья/родственники/знакомые/сотрудники и 50 в день можно вывести...
S i m
 
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:58

  S i m написав:
  Порт написав:И никто не думает сейчас, как выводить будут проценты и тело впоследствии. По тысяче в день? 13 % ослепляет мозг.


ну так карт много можно иметь + друзья/родственники/знакомые/сотрудники и 50 в день можно вывести...

Да-да, дето я уже шото подобное видел лет 10 назад -- преп с группой студентов :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 05:48

  arkavs написав:Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...

Это не индивидуальные условия
Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД»
Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро.
Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
vollena71
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