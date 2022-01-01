не-не, цур меня, цур, цур
Я лучше ОВДПешки тада куплю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:24
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:58
Да-да, дето я уже шото подобное видел лет 10 назад -- преп с группой студентов
Додано: П'ят 08 кві, 2022 05:48
Это не индивидуальные условия
Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД»
Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро.
Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
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