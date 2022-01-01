arkavs написав:Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...
Это не индивидуальные условия Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро. Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
arkavs написав:Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...
Это не индивидуальные условия Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро. Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
Т.е. если я открою новый депо, как закончится старый + 0.5% не будет (действующих не будет же)?