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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 117118119120

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Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:11

не-не, цур меня, цур, цур
Я лучше ОВДПешки тада куплю
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:24

  Порт написав:И никто не думает сейчас, как выводить будут проценты и тело впоследствии. По тысяче в день? 13 % ослепляет мозг.


ну так карт много можно иметь + друзья/родственники/знакомые/сотрудники и 50 в день можно вывести...
S i m
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:58

  S i m написав:
  Порт написав:И никто не думает сейчас, как выводить будут проценты и тело впоследствии. По тысяче в день? 13 % ослепляет мозг.


ну так карт много можно иметь + друзья/родственники/знакомые/сотрудники и 50 в день можно вывести...

Да-да, дето я уже шото подобное видел лет 10 назад -- преп с группой студентов :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 05:48

  arkavs написав:Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...

Это не индивидуальные условия
Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД»
Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро.
Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:43

  vollena71 написав:
  arkavs написав:Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...

Это не индивидуальные условия
Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД»
Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро.
Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение

Т.е. если я открою новый депо, как закончится старый + 0.5% не будет (действующих не будет же)?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:03

vollena71

усі програми лояльності (публічні) розписані тут
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... /taryf.pdf

але там немає опції про "якщо ти мав депозит на таку-то дату"

можете дати посилання на документ, в якому ви побачили цю цікаву опцію?

Upd: знайшов

https://www.forward-bank.com/deposits/d ... SMS_060422

на стор. 99 до речі є цікаве доповнення до акції -

"Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до
закінчення Строку (або пролонгації) відповідного Договору."


і як це розуміти - акцією можна скористатись лише 1 раз на одному депозиті?
тобто якщо відкривати два, то акція піде лише на перший чи як
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:07

Горячка в горячке

Тимчасові зміни у роботі «гарячої лінії» Forward Bank

Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що наразі з технічних причин працює лише один номер телефону «гарячої лінії» – 583* у межах України.
Ми робимо все, щоб якомога швидше вирішити це питання.Якщо у вас є запитання, просимо вас звертатися:
в чат-бот: Telegram чат-бот (https://t.me/ForwardBankBot) та Viber чат-бот
*583— з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн — плата за з’єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ).
Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vollena71 написав:Это не индивидуальные условия
Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД»


"Таке" (не підберу слова) мало місце в Дельті , коли в серпні 2014 всім накинули по 1% за діючими вкладами ( по кожному) , а вже в березні 2015 було йок і ВА.
Геть нічого не хочу сказати - але бачу методички не міняються - можливо ці методички кочуюють з бувшими працівниками банків-банкротів. Отаке-то , малюки мої
Goodman
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