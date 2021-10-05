не-не, цур меня, цур, цур
Я лучше ОВДПешки тада куплю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:24
Додано: Чет 07 кві, 2022 22:58
Да-да, дето я уже шото подобное видел лет 10 назад -- преп с группой студентов
Додано: П'ят 08 кві, 2022 05:48
Это не индивидуальные условия
Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД»
Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро.
Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
Додано: П'ят 08 кві, 2022 07:43
Т.е. если я открою новый депо, как закончится старый + 0.5% не будет (действующих не будет же)?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:03
vollena71
усі програми лояльності (публічні) розписані тут
але там немає опції про "якщо ти мав депозит на таку-то дату"
можете дати посилання на документ, в якому ви побачили цю цікаву опцію?
Upd: знайшов
на стор. 99 до речі є цікаве доповнення до акції -
"Зміна процентної ставки відбувається лише один раз. Зазначена змінена процентна ставка діятиме до
закінчення Строку (або пролонгації) відповідного Договору."
і як це розуміти - акцією можна скористатись лише 1 раз на одному депозиті?
тобто якщо відкривати два, то акція піде лише на перший чи як
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:07
Горячка в горячке
Тимчасові зміни у роботі «гарячої лінії» Forward Bank
Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що наразі з технічних причин працює лише один номер телефону «гарячої лінії» – 583* у межах України.
Ми робимо все, щоб якомога швидше вирішити це питання.Якщо у вас є запитання, просимо вас звертатися:
в чат-бот: Telegram чат-бот (
*583— з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн — плата за з’єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ).
Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
"Таке" (не підберу слова) мало місце в Дельті , коли в серпні 2014 всім накинули по 1% за діючими вкладами ( по кожному) , а вже в березні 2015 було йок і ВА.
Геть нічого не хочу сказати - але бачу методички не міняються - можливо ці методички кочуюють з бувшими працівниками банків-банкротів. Отаке-то , малюки мої
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