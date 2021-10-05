arkavs написав:Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...
Это не индивидуальные условия Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро. Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
arkavs написав:Ну так это ж индивидуальные условия... Со всеми вытекающими...
Это не индивидуальные условия Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД» Если у вас на 5.04.22 есть действующий депозит, то к его ставке добавят 0,5% при розміщенні нового депозиту на строк від 90 днів на суму від 30 тисяч гривень або 1 тисячі доларів США або 1 тисячі євро. Увеличение ставки на 0,5% при сумме от 150к по новому депозиту - это другое тоже не индивидуальное предложение
Т.е. если я открою новый депо, как закончится старый + 0.5% не будет (действующих не будет же)?
Тимчасові зміни у роботі «гарячої лінії» Forward Bank
Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що наразі з технічних причин працює лише один номер телефону «гарячої лінії» – 583* у межах України. Ми робимо все, щоб якомога швидше вирішити це питання.Якщо у вас є запитання, просимо вас звертатися: в чат-бот: Telegram чат-бот (https://t.me/ForwardBankBot) та Viber чат-бот *583— з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн — плата за з’єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ). Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!
vollena71 написав:Это не индивидуальные условия Детальні умови акції стор. 99 «Публічна пропозиція АТ «БАНК ФОРВАРД»
"Таке" (не підберу слова) мало місце в Дельті , коли в серпні 2014 всім накинули по 1% за діючими вкладами ( по кожному) , а вже в березні 2015 було йок і ВА. Геть нічого не хочу сказати - але бачу методички не міняються - можливо ці методички кочуюють з бувшими працівниками банків-банкротів. Отаке-то , малюки мої
Голова НБУ Кирило Шевченко: Економіка почала пристосовуватися до війни
— Якою буде політика НБУ щодо інших російських банків? Наприклад, того ж самого "Форвард банку" або "Pin-банку". — Я б зараз не говорив про конкретні якісь банки. Ті установи, які ви перелічили, не мають суттєвого впливу на ринок. Якщо, наприклад, говорити про той же самий "Pin-банк", то він обслуговував виключно кептивно свою групу, і якщо з ним щось навіть трапиться, то це буде нуль цілих, нуль десятих від загальної банківської системи. Щодо "Форвард банку", там справді російський власник, у нього інша модель – consumer finance. Якщо його модель витримає це навантаження, значить витримає.