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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 118119120121

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:02

  greenozon написав:
  Goodman написав:Тимчасові зміни у роботі «гарячої лінії» Forward Bank

Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що наразі з технічних причин працює лише один номер телефону «гарячої лінії» – 583* у межах України.
Ми робимо все, щоб якомога швидше вирішити це питання.Якщо у вас є запитання, просимо вас звертатися:
в чат-бот: Telegram чат-бот (https://t.me/ForwardBankBot) та Viber чат-бот
*583— з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн — плата за з’єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ).
Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!


Поремонтували 0800, але він став іншим

https://www.forward-bank.com/press-cent ... ward-bank/

Працюють.
Акція «Внеси платіж – отримай cashback»

У рамках акції клієнту нараховується кешбек 10% на суму грошових коштів, яку він вніс для погашення строкової та простроченої заборгованості (за виключенням суми автоматичного договірного списання з рахунків інших договорів клієнта) по кредитному договору, відкритому в АТ «БАНК ФОРВАРД».
Сума кешбек включає в себе податки і збори у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, та виплачується клієнтові наступного дня після внесення грошових коштів безготівково на діючу дебетну картку АТ «БАНК ФОРВАРД» або діючий поточний рахунок, відкритий в банку, за вирахуванням суми цих податків та зборів.
Учасники акції - клієнти, які мають кредитний договір та які були повідомлені про участь в акції відповідним повідомленням.
Термін дії акції з 11.04.2022 р. по 11.05.2022 р. (включно).
Офіційні умови акції «Внеси платіж – отримай cashback»
sergia
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:08

  Igneus написав:Голова НБУ Кирило Шевченко: Економіка почала пристосовуватися до війни



так виглядає що меседж від Голови НБУ був почутий банчиком і він джазує на 220% :)

що є добре

"хочеш жити - виживай, ми мішати не будемо"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:30

  sergia написав:Акція «Внеси платіж – отримай cashback»


Доступно 2 клієнтам банку :D :D
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 19:58

  Igneus написав:Голова НБУ Кирило Шевченко: Економіка почала пристосовуватися до війни

— Якою буде політика НБУ щодо інших російських банків? Наприклад, того ж самого "Форвард банку" або "Pin-банку".
— Я б зараз не говорив про конкретні якісь банки. Ті установи, які ви перелічили, не мають суттєвого впливу на ринок. Якщо, наприклад, говорити про той же самий "Pin-банк", то він обслуговував виключно кептивно свою групу, і якщо з ним щось навіть трапиться, то це буде нуль цілих, нуль десятих від загальної банківської системи.
Щодо "Форвард банку", там справді російський власник, у нього інша модель – consumer finance. Якщо його модель витримає це навантаження, значить витримає.

https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/685423/

Лучше б сказал, как НБУ будет реагировать на лимит 1000 грн и будет ли он выполнять свои обязанности в отношении неплатежеспособных банков. Интервью ни о чем.
newbie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 20:02

  newbie написав: как НБУ будет реагировать на лимит 1000 грн и будет ли он выполнять свои обязанности в отношении неплатежеспособных банков.

Никак по крайней мере на время ВП + несколько месяцев после его окончания. На основании вот этого https://www.rada.gov.ua/news/razom/221115.html
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:28

Ндаа, скунс теє, оборзів вкрай.
Вчора ще давало закинути по 1000 на різні карти, сьогодні пройшов тільки ПЕРШИЙ платіж, по решті карт платежі відхилено.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:39

  she_ne_investor написав:Ндаа, скунс теє, оборзів вкрай.
Вчора ще давало закинути по 1000 на різні карти, сьогодні пройшов тільки ПЕРШИЙ платіж, по решті карт платежі відхилено.

Специально проверил. С одной и той же пенсионной карты поочередно толкнул на три разные карты по 1000. Все платежи прошли
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 09:45

  she_ne_investor написав:Ндаа, скунс теє, оборзів вкрай.
Вчора ще давало закинути по 1000 на різні карти, сьогодні пройшов тільки ПЕРШИЙ платіж, по решті карт платежі відхилено.


у вас є поточні? із них можна по 3К викидати
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

WallNutPen хм, дивно. Пізніше спробую ще раз.
  greenozon написав:у вас є поточні? із них можна по 3К викидати

в смислі "поточні"? ви про сеп ?
UPD.
Я ото підозрюю що справа в тому, що між переказами на одну карту має пройти не менше 24 год, настання наступного банківського дня недостатньо.
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 10:38

she_ne_investor

https://www.forward-bank.com/potochni-r ... -rakhunok/
greenozon
 
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