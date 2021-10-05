Goodman написав:Тимчасові зміни у роботі «гарячої лінії» Forward Bank
Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу, що наразі з технічних причин працює лише один номер телефону «гарячої лінії» – 583* у межах України. Ми робимо все, щоб якомога швидше вирішити це питання.Якщо у вас є запитання, просимо вас звертатися: в чат-бот: Telegram чат-бот (https://t.me/ForwardBankBot) та Viber чат-бот *583— з мобільного 0,00 грн/хв. розмови, 2 грн — плата за з’єднання (з урахуванням ПДВ, додатково утримується збір до Пенсійного фонду у розмірі 7,5% від вартості послуги без урахування ПДВ). Перепрошуємо за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння!
У рамках акції клієнту нараховується кешбек 10% на суму грошових коштів, яку він вніс для погашення строкової та простроченої заборгованості (за виключенням суми автоматичного договірного списання з рахунків інших договорів клієнта) по кредитному договору, відкритому в АТ «БАНК ФОРВАРД». Сума кешбек включає в себе податки і збори у розмірі, передбаченому чинним законодавством України, та виплачується клієнтові наступного дня після внесення грошових коштів безготівково на діючу дебетну картку АТ «БАНК ФОРВАРД» або діючий поточний рахунок, відкритий в банку, за вирахуванням суми цих податків та зборів. Учасники акції - клієнти, які мають кредитний договір та які були повідомлені про участь в акції відповідним повідомленням. Термін дії акції з 11.04.2022 р. по 11.05.2022 р. (включно). Офіційні умови акції «Внеси платіж – отримай cashback»
Igneus написав:Голова НБУ Кирило Шевченко: Економіка почала пристосовуватися до війни
— Якою буде політика НБУ щодо інших російських банків? Наприклад, того ж самого "Форвард банку" або "Pin-банку". — Я б зараз не говорив про конкретні якісь банки. Ті установи, які ви перелічили, не мають суттєвого впливу на ринок. Якщо, наприклад, говорити про той же самий "Pin-банк", то він обслуговував виключно кептивно свою групу, і якщо з ним щось навіть трапиться, то це буде нуль цілих, нуль десятих від загальної банківської системи. Щодо "Форвард банку", там справді російський власник, у нього інша модель – consumer finance. Якщо його модель витримає це навантаження, значить витримає.