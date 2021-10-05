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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 119120121122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 17:14

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вас вітає Forward Bank!

Повідомляємо, ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто, на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години).
Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень. Операції по рахунках всередині Банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень).
Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн.


Повідомляємо, на даний момент, змінити добові ліміти не надається можливим.


Додатково повідомляємо, станом на сьогоднішній день, по кредитних картках встановлені обмеження на здійснення операцій по картах в рамках кредитного ліміту.
Звертаємо Вашу увагу, обмеження не поширюються на операції, що проводяться за рахунок власних коштів.


Про всі зміни та нововведення в Forward Bank, Банк завжди розміщує інформацію на офіційному сайті в розділі «Новини»: https://www.forward-bank.com/press-center/publications/
sens
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