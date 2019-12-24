Повідомляємо, ліміти на операції в системі Інтернет-банк Forward Online (через меню "Переказ на картку українського банку" або «На вільні реквізити») встановлено на рівні 1000 грн на добу. Обмеження діє на картку отримувача. Тобто, на ту саму картку не можна надіслати більше 1000 грн (з інших карт або інша людина - в найближчі 24 години). Оплата комунальних послуг, поповнення мобільного та інше - без обмежень. Операції по рахунках всередині Банку (погашення кредитів, поповнення депозитів - без обмежень). Загальний ліміт на безготівкові розрахунки або зняття готівки на касах супермаркетів АТБ, Сільпо, ФОРА ,VARUS, NOVUS та ін.), АЗС (OKKO, WOG, УКРНАФТА), аптек - 3000 грн.
Повідомляємо, на даний момент, змінити добові ліміти не надається можливим.
Додатково повідомляємо, станом на сьогоднішній день, по кредитних картках встановлені обмеження на здійснення операцій по картах в рамках кредитного ліміту. Звертаємо Вашу увагу, обмеження не поширюються на операції, що проводяться за рахунок власних коштів.
joik написав:Вопрос к официальному представителю банка: Планирует ли банк в мае вводить кешбек по категориям?
Думаю что те банки которые в феврале-апреля 2022 "приостановили" начислять кэшбеки не восстановят его начисление до тех пор пока Виза с Мастером не восстановят интерчендж
ПУМБ платит кешбек: и категории хорошие, проценты снизили, вывод от 100грн., но платит. Думаю это позиция каждого отдельного банка, вот и спрашиваю!
Понимаете случаев когда банки платили раньше и платят сейчас не много, но они есть. Моня, Пумб, БВР, Пирреус, А-банк. А вот случаев чтобы банки официально заявили что приостанавливают начисление кэшбека а потом возобновили его выплату я не припомню. Причем банки более устойчивые чем форвардбанк. Эти с карты переводить больше чем 1000 за раз не дают а вы кэшбек. Не серьезно это. Хоть не закрываются и то спасибо