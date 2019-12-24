joik написав:Вопрос к официальному представителю банка: Планирует ли банк в мае вводить кешбек по категориям?
Вітаю!На жаль, з 01.03.2022 р. ми вимушено припинили дію маркетингових акцій та програм лояльності: - «Знімай безкоштовно Авторська картка Gold» - акція «Welcome бонус» Virtual Card» - акція «Календар кешбек» - програма лояльності «Кльована вигода» Як тільки Україна переможе та ситуація в країні стабілізується - усі акції та програми лояльності буде повернено.
Задавал вопрос как получить +0,5% при открытии депо от 30000 т. "Андрій Володимирович, для можливості отримати підвищену ставку, необхудно в період з 06.04.2022 по 06.05.2022 розмістити депозит на строк не менше 90 днів на суму не менше 30 000 грн. Відсоткова ставка буде автоматично збільшена з наступного календарного на 0,50% річних. Зміна процентної ставки відбувається лише один раз"