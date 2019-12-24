Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 16:09
joik написав:
Вопрос к официальному представителю банка: Планирует ли банк в мае вводить кешбек по категориям?
Вітаю!На жаль, з 01.03.2022 р. ми вимушено припинили дію маркетингових акцій та програм лояльності:
- «Знімай безкоштовно Авторська картка Gold»
- акція «Welcome бонус» Virtual Card»
- акція «Календар кешбек»
- програма лояльності «Кльована вигода»
Як тільки Україна переможе та ситуація в країні стабілізується - усі акції та програми лояльності буде повернено.
Support BForward
Представник банку
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Додано: Вів 12 кві, 2022 17:03
Support BForward Сделайте лучше нормальный р2р и СЭП,вы бы ещё по 100 грн в сутки поставили....жлобы
novichok
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Додано: Вів 12 кві, 2022 17:22
Дякуємо за оперативність
BBC
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Додано: Вів 12 кві, 2022 17:50
novichok написав: Support BForward
Сделайте лучше нормальный р2р и СЭП,вы бы ещё по 100 грн в сутки поставили....жлобы
Не подсказывайте
THB
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Додано: Вів 12 кві, 2022 18:54
Support BForward
в вашому документі ДКБО від 05.04.2022 р
в Додатку №8 (наприкінці документу)
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... l_0604.pdf
вказана застаріла інформація щодо розміру відшодування через ФГВФО - 200000 грн
1 квітня був прийнятий новий закон, який гарантує повну суму вкладів на час війни і 600000 опісля
прошу виправити
greenozon
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:03
greenozon, Закон подписан только сегодня. "Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування...", так что не спешите.
ramaz
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Додано: Вів 12 кві, 2022 19:50
Задавал вопрос как получить +0,5% при открытии депо от 30000 т.
"Андрій Володимирович, для можливості отримати підвищену ставку, необхудно в період з 06.04.2022 по 06.05.2022 розмістити депозит на строк не менше 90 днів на суму не менше 30 000 грн. Відсоткова ставка буде автоматично збільшена з наступного календарного на 0,50% річних. Зміна процентної ставки відбувається лише один раз"
andreyiskra
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:40
ramaz написав: greenozon
,
Закон подписан только сегодня.
"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування...", так что не спешите.
дійсно! опублікували в Голосі -
http://www.golos.com.ua/article/358579
greenozon
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Додано: Вів 12 кві, 2022 20:55
andreyiskra написав:
Задавал вопрос как получить +0,5% при открытии депо от 30000 т.
почитайта отчет Гороховского по моно. Радости геть мало, то что БУДЕТ ТУТ????
Goodman
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Додано: Вів 12 кві, 2022 21:15
Где почитать?
andreyiskra
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