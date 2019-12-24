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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 16:09

  joik написав:Вопрос к официальному представителю банка: Планирует ли банк в мае вводить кешбек по категориям?

Вітаю!На жаль, з 01.03.2022 р. ми вимушено припинили дію маркетингових акцій та програм лояльності:
- «Знімай безкоштовно Авторська картка Gold»
- акція «Welcome бонус» Virtual Card»
- акція «Календар кешбек»
- програма лояльності «Кльована вигода»
Як тільки Україна переможе та ситуація в країні стабілізується - усі акції та програми лояльності буде повернено.
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:03

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Сделайте лучше нормальный р2р и СЭП,вы бы ещё по 100 грн в сутки поставили....жлобы
novichok
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Дякуємо за оперативність
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 17:50

  novichok написав:Support BForward
Сделайте лучше нормальный р2р и СЭП,вы бы ещё по 100 грн в сутки поставили....жлобы

Не подсказывайте
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 18:54

Support BForward
в вашому документі ДКБО від 05.04.2022 р
в Додатку №8 (наприкінці документу)
https://www.forward-bank.com/deposits/d ... l_0604.pdf

вказана застаріла інформація щодо розміру відшодування через ФГВФО - 200000 грн

1 квітня був прийнятий новий закон, який гарантує повну суму вкладів на час війни і 600000 опісля
прошу виправити

Зображення
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:03

greenozon,
Закон подписан только сегодня.
"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування...", так что не спешите.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 19:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Задавал вопрос как получить +0,5% при открытии депо от 30000 т.
"Андрій Володимирович, для можливості отримати підвищену ставку, необхудно в період з 06.04.2022 по 06.05.2022 розмістити депозит на строк не менше 90 днів на суму не менше 30 000 грн. Відсоткова ставка буде автоматично збільшена з наступного календарного на 0,50% річних.
Зміна процентної ставки відбувається лише один раз"
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:40

  ramaz написав:greenozon,
Закон подписан только сегодня.
"Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування...", так что не спешите.


дійсно! опублікували в Голосі - http://www.golos.com.ua/article/358579
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Задавал вопрос как получить +0,5% при открытии депо от 30000 т.


почитайта отчет Гороховского по моно. Радости геть мало, то что БУДЕТ ТУТ????
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

Где почитать?
andreyiskra
 
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