Банк при смерти. Какой смысл что то просить или требовать от полутрупа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:21
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
копія з тг-каналу :
Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок (в т.ч. щодо формування резервів).
Січень був добрий і дуже прибутковий місяць.
Лютий закрили з невеликим плюсом.
Березень – майже 1 млрд. грн. резервів сформовано за кредитним портфелем.
Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн. грн., у т.ч. -548,2 млн.грн. збитки березня.
Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо!
Монобанк – Український банк!
Нам не важче, ніж країнi.
Ми ні на що не нарікаємо!
Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого додатку.
Бережіть себе!
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
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