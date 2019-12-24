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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:21

  novichok написав:Support BForward
Сделайте лучше нормальный р2р и СЭП,вы бы ещё по 100 грн в сутки поставили....жлобы

Банк при смерти. Какой смысл что то просить или требовать от полутрупа?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Где почитать?

копія з тг-каналу :
Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок (в т.ч. щодо формування резервів).

Січень був добрий і дуже прибутковий місяць.
Лютий закрили з невеликим плюсом.
Березень – майже 1 млрд. грн. резервів сформовано за кредитним портфелем.

Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн. грн., у т.ч. -548,2 млн.грн. збитки березня.

Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо!
Монобанк – Український банк!
Нам не важче, ніж країнi.
Ми ні на що не нарікаємо!
Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого додатку.

Бережіть себе!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:у т.ч. -548,2 млн.грн. збитки березня.


мда, криндець
що ж буде в квітні і далі..

мабуть така Ж буде по всій БСУ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:мда, криндець
що ж буде в квітні і далі..

мабуть така Ж буде по всій БСУ


Те все голова тигипичу бо бо
Goodman
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