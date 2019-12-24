Банк при смерти. Какой смысл что то просить или требовать от полутрупа?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:21
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:22
Re: Форвард Банк Forward Bank
копія з тг-каналу :
Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок (в т.ч. щодо формування резервів).
Січень був добрий і дуже прибутковий місяць.
Лютий закрили з невеликим плюсом.
Березень – майже 1 млрд. грн. резервів сформовано за кредитним портфелем.
Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн. грн., у т.ч. -548,2 млн.грн. збитки березня.
Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо!
Монобанк – Український банк!
Нам не важче, ніж країнi.
Ми ні на що не нарікаємо!
Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого додатку.
Бережіть себе!
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 12 кві, 2022 21:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Вів 12 кві, 2022 22:27
Не пойму чего вы паритесь. Эти убытки у мони рисованные. Горох сам пишет что 1 млрд. - это сформированные резервы по кредиты. То есть это не реальные убытки а просто констатация факта что у людей стала появляться просрочка по тем же кредиткам и под нее банк создал резерв. Появление просрочки при событиях в Украине - вполне нормальный процесс. Куча людей переместились, многие потеряли источники доходов и т.п. Но не факт что эти кредиты не вернутся - вернётся большая часть после чего резервы откатят назад. То есть в реале у мони 400 с лишним млн. прибыли за квартал. Так что не надо сильно переживать из-за нарисованных убытков через формирование резервов. Главное сейчас победить - и все буде Україна
Додано: Сер 13 кві, 2022 04:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Додано: Сер 13 кві, 2022 06:32
Re: Форвард Банк Forward Bank
Интересует два момента:
1. Если вклад, например, оформлен на 500 тыс до подписания нового закона. Какая сумма гарантирована?
2. Если такой вклад оформлен после подписания закона и предположить что гарантируемую сумму потом уменьшают до 300 тыс, какая сумма гарантируются по оформленому вкладу?
Додано: Сер 13 кві, 2022 07:42
Думаю что после подписания закона вчера Зеленским Все новые вклады 100% до окончания войны и 3 месяца после гарантируются фондом гарантирования ! Как в законе написано а чего вы пишите 300 тыс ? Сам сейчас думаю открыть в форварде депо на 14% онлайн в пределах фонда после вчерашнего подписания этого закона
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