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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.2 5 13
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
8%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
23%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
15%
2
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:21

  novichok написав:Support BForward
Сделайте лучше нормальный р2р и СЭП,вы бы ещё по 100 грн в сутки поставили....жлобы

Банк при смерти. Какой смысл что то просить или требовать от полутрупа?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

  andreyiskra написав:Где почитать?

копія з тг-каналу :
Сьогодні відправили до НБУ звітність за 1 квартал 2022 року з урахуванням усіх коригувальних проводок (в т.ч. щодо формування резервів).

Січень був добрий і дуже прибутковий місяць.
Лютий закрили з невеликим плюсом.
Березень – майже 1 млрд. грн. резервів сформовано за кредитним портфелем.

Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн. грн., у т.ч. -548,2 млн.грн. збитки березня.

Щоб не відбувалося, ми будемо триматися до останнього і нікого не підведемо!
Монобанк – Український банк!
Нам не важче, ніж країнi.
Ми ні на що не нарікаємо!
Продовжуємо працювати над черговим оновленням нашого додатку.

Бережіть себе!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:у т.ч. -548,2 млн.грн. збитки березня.


мда, криндець
що ж буде в квітні і далі..

мабуть така Ж буде по всій БСУ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 21:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:мда, криндець
що ж буде в квітні і далі..

мабуть така Ж буде по всій БСУ


Те все голова тигипичу бо бо
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 22:27

Не пойму чего вы паритесь. Эти убытки у мони рисованные. Горох сам пишет что 1 млрд. - это сформированные резервы по кредиты. То есть это не реальные убытки а просто констатация факта что у людей стала появляться просрочка по тем же кредиткам и под нее банк создал резерв. Появление просрочки при событиях в Украине - вполне нормальный процесс. Куча людей переместились, многие потеряли источники доходов и т.п. Но не факт что эти кредиты не вернутся - вернётся большая часть после чего резервы откатят назад. То есть в реале у мони 400 с лишним млн. прибыли за квартал. Так что не надо сильно переживать из-за нарисованных убытков через формирование резервов. Главное сейчас победить - и все буде Україна
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 04:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Goodman написав:Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн. грн., у т.ч. -548,2 млн.грн. збитки березня.

типичная ситуация для какого нибудь провинциального отделения ощада в нулевых даже без войны, до сокращения численности персонала и отделений
wtf
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 06:32

Re: Форвард Банк Forward Bank

Интересует два момента:
1. Если вклад, например, оформлен на 500 тыс до подписания нового закона. Какая сумма гарантирована?
2. Если такой вклад оформлен после подписания закона и предположить что гарантируемую сумму потом уменьшают до 300 тыс, какая сумма гарантируются по оформленому вкладу?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 07:42

Думаю что после подписания закона вчера Зеленским Все новые вклады 100% до окончания войны и 3 месяца после гарантируются фондом гарантирования ! Как в законе написано а чего вы пишите 300 тыс ? Сам сейчас думаю открыть в форварде депо на 14% онлайн в пределах фонда после вчерашнего подписания этого закона
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

...пора с этого токсичного банка выносить, а не заносить...
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Повідомлення Додано: Сер 13 кві, 2022 08:54

  andreyiskra написав:Интересует два момента:
1. Если вклад, например, оформлен на 500 тыс до подписания нового закона. Какая сумма гарантирована?
2. Если такой вклад оформлен после подписания закона и предположить что гарантируемую сумму потом уменьшают до 300 тыс, какая сумма гарантируются по оформленому вкладу?


Чому ви вирішили, що має значення коли був відкритий депозит? Може тоді ще враховувати, коли був відкритий поточний рахунок? (гроші на поточних теж гарантуються).
Єдине, що має значення це чи діє закон на момент банкрутства банку. Якщо банк здох би вчора, то гарантується 200 тисяч, якщо сьогодні, то 100% гарантується незалежно коли відкривалися депозити чи рахунки. Ось і все.
Так само після закінчення воєнного стану рахуємо 3 місяці і після того дня, якщо банк збанкрутує, буде виплачуватися 600 тисяч, незалежно від того чи був ваш депозит відкритий в період воєнного стану чи ні.
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