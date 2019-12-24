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WallNutPen Банк формирует резервы, независимо от финансового состояния банка, если есть прибыль: покрывает за счет фин результата, если нет -то за счет капитала банка, но есть один нюанс: крититическое падение капитала ведет к нарушению нормативов НБУ, как следствие- ограничение на проведение операций, финоздоровление,банкротство банка. И да на счет "дутых " резервов, понимаете , есть два способа учета доходов-(расходов) банка, финансовый и кассовый. Финансовый предполагает автоматическое начисление % по всем рабочим активам банка, а кассовый- по фактическим поступлениям, собственно разница между тими двумя показателями и формирует небходимость формирование резервов, как по неполученым доходам, так и отнесение активов в разряд проблемных, по которым также нужно также формировать резервы. Естественно все что изложено, это максимально "грубо", есть огромное количество нюансов( налогообложение, внутренние политики банка, залоги, аудит, проверки НБУ и т.д и т.п) . А на счет коментариев "говорящих" голов, я не помня ни одного, который весело сообщал "все нормально,идем на дно".
Там не о том речь. Не будут признавать проблемным и неплатежеспособным ввиду невыполнения каких-то показателей.
Но норму п.6 ст.76:
"Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі, якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів"
выполнять будут. А именно она говорит - не выполнил обязательства перед клиентами (кредиторами), значит неплатежеспособный.
Если НБУ не будет ее выполнять, то БС сдохнет и доверие к ней и гривне исчезнет. Народ будет массово изымать деньги из банков, а это уже отвественность НБУ. Зачем тогда было принимать решение о 100%-м возмещении? Чтобы его не выполнять? Правая рука не знает, что делает левая?
Кроме того, если ВА не будут вводить, то свои деньги можно будет вытребовать у банка через суд. ВА закрывает этот способ. Ее для того и вводят, чтобы клиенты не разоряли банк через суд путем ареста его счетов, имущества и т.д. А если суды и судебные исполнители не будут выполнять свои функции, то будут, возможно, и другие способы воздействия на банк.
"Нет возможности вернуть" - это детский лепет. Нет денег - бери кредит, продавай имущество и никаким форс-мажором тут не пахнет. Почему в других банках такого нет и они не вводят подобные лимиты?
Востаннє редагувалось newbie в Сер 13 кві, 2022 13:02, всього редагувалось 2 разів.
abc111 написав:...пора с этого токсичного банка выносить, а не заносить...
Что бы вынести , нужно что бы кто то занес, так что это взаимоподдерживающий процесс. Ну человек хочет рискнуть-14,5% то же доход, практически на уровне официальной инфляции , ну к тому времени, когда ишак сдохнет или падишах умрет, может что нибудь и накапает. А разница выплат между очередями по ФГВФО всего один месяц, но это в мирное время,а как сейчас это будет. Это вопрс большой вопрос.
newbie теоретически все верно, поддерживаю до запятой.Но сам факт неисполнения обязательств,(взятие на учет) это "мертвая" норма в банковском законодательстве. Я думаю нужно выложить алгоритм действий вкладчика в данной ситуации с учетом новаций. Надежда на НБУ? Он считает у него другие задачи и он здесь никогда не был и не будет на стороне вкладчика. И меня гложет один вопрос , "Форвард" (Русский Стандарт), кто контролирует банк и кто в НБУ крышует его. ПИБ с огромным облегчением ликвидировали и зарыли все вопросы, Альфу перевели под особый контроль, а здесь-тишина.