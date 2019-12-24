Додано: Сер 13 кві, 2022 12:56

WallNutPen написав: newbie написав: как НБУ будет реагировать на лимит 1000 грн и будет ли он выполнять свои обязанности в отношении неплатежеспособных банков. как НБУ будет реагировать на лимит 1000 грн и будет ли он выполнять свои обязанности в отношении неплатежеспособных банков.

Никак по крайней мере на время ВП + несколько месяцев после его окончания. На основании вот этого https://www.rada.gov.ua/news/razom/221115.html Никак по крайней мере на время ВП + несколько месяцев после его окончания. На основании вот этого

Там не о том речь. Не будут признавать проблемным и неплатежеспособным ввиду невыполнения каких-то показателей.Но норму п.6 ст.76:"Національний банк України має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у разі, якщо банк не виконав у встановлений договором або визначений законодавством України строк свої зобов’язання перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів"выполнять будут. А именно она говорит - не выполнил обязательства перед клиентами (кредиторами), значит неплатежеспособный.Если НБУ не будет ее выполнять, то БС сдохнет и доверие к ней и гривне исчезнет. Народ будет массово изымать деньги из банков, а это уже отвественность НБУ. Зачем тогда было принимать решение о 100%-м возмещении? Чтобы его не выполнять? Правая рука не знает, что делает левая?Кроме того, если ВА не будут вводить, то свои деньги можно будет вытребовать у банка через суд. ВА закрывает этот способ. Ее для того и вводят, чтобы клиенты не разоряли банк через суд путем ареста его счетов, имущества и т.д. А если суды и судебные исполнители не будут выполнять свои функции, то будут, возможно, и другие способы воздействия на банк."Нет возможности вернуть" - это детский лепет. Нет денег - бери кредит, продавай имущество и никаким форс-мажором тут не пахнет. Почему в других банках такого нет и они не вводят подобные лимиты?